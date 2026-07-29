Активи росіян і непрацюючі підприємства: Україна виставить на продаж чотири великі підприємства за 7,55 млрд грн

Фонд державного майна у жовтні проведе чотири великі аукціони з продажу промислових активів із сукупною стартовою вартістю понад 7,55 млрд грн. На торги виставлять державні пакети акцій "Сумихімпрому" та Одеського припортового заводу, а також конфісковані у російських власників Демурінський ГЗК і "Мотордеталь-Конотоп".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФДМУ та дані "Prozorro.Продажі".

Аукціони відбуватимуться протягом одного тижня — з 13 до 20 жовтня. Кошти від продажу санкційних активів мають спрямувати до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, тоді як надходження від приватизації державних підприємств підуть до державного бюджету.

На продаж виставляють такі активи:

13 жовтня — "Сумихімпром". Держава продає пакет у 99,9952% акцій підприємства зі стартовою ціною 1,005 млрд грн без ПДВ. "Сумихімпром" займається виробництвом добрив та азотних сполук, а на аукціон виставлено понад 1,738 млрд акцій підприємства.

Нинішня стартова ціна нижча, ніж під час попередньої спроби приватизації: раніше пакет оцінювали у 1,088 млрд грн. Запланований на січень 2026 року аукціон не відбувся через відсутність покупців.

19 жовтня — Одеський припортовий завод. На торги виставлять 99,5667% акцій підприємства зі стартовою ціною 4,308 млрд грн без ПДВ. ОПЗ спеціалізується на виробництві добрив та азотних сполук і розташований у Південному Одеської області.

Продаж передбачає додаткові зобов'язання для нового власника. Зокрема, покупець має інвестувати щонайменше 500 млн грн у технічне переоснащення, модернізацію та енергоефективність заводу, зберегти основні види його діяльності, а протягом 12 місяців погасити заборгованість із зарплати та перед бюджетом. Також протягом шести місяців після приватизації забороняються звільнення працівників з ініціативи нового власника.

20 жовтня — Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат. Стартова ціна пулу активів становить 1,825 млрд грн без ПДВ. До лота входить 100% статутного капіталу підприємства, а також права вимоги до нього, які були стягнуті в дохід держави за рішеннями Вищого антикорупційного суду.

Комбінат розташований у Дніпропетровській області та займається видобутком руд кольорових металів. Підприємство є виробником титановмісної сировини. Раніше актив належав російському бізнесмену Михайлу Шелкову, після конфіскації його передали в управління державі.

20 жовтня — "Мотордеталь-Конотоп". Пул активів виставляють зі стартовою ціною 415,5 млн грн без ПДВ. Він включає 100% частку держави в підприємстві та права вимоги за двома контрактами, які також були стягнуті в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду.

Підприємство розташоване у Конотопі Сумської області та виробляє комплектуючі для двигунів, зокрема втулки циліндрів для автомобільної, сільськогосподарської, спеціальної, суднової та промислової техніки. До переходу державі актив належав російському сенатору Сергію Калашнику.

Для покупців Демурінського ГЗК та "Мотордеталь-Конотоп" діятимуть окремі умови. Новий власник має протягом шести місяців погасити борги із зарплати та перед бюджетом, зберегти основні види діяльності підприємств і не передавати активи підсанкційним особам або структурам, пов'язаним із Росією чи Білоруссю.

Якщо перші аукціони з продажу санкційного майна не відбудуться через відсутність учасників або переможця, законодавство передбачає повторні торги зі зниженням стартової ціни.

Кошти від реалізації конфіскованих активів зараховуються до державного бюджету та спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це означає, що колишнє майно підсанкційних російських власників має стати джерелом фінансування відновлення пошкодженої інфраструктури та інших проєктів відбудови.