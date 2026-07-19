Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,62

--0,13

EUR

51,16

+0,10

Готівковий курс:

USD

44,73

44,62

EUR

51,37

51,20

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Занедбану будівлю на Закарпатті продали у 2000 разів дорожче стартової ціни

За об’єкт змагалися 38 учасників.
За об’єкт змагалися 38 учасників

На Закарпатті приватизаційний аукціон підняв ціну невеликої державної будівлі майже у 2000 разів: зі стартових 895 грн до 1,75 млн грн. За об’єкт змагалися 38 учасників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фонду державного майна України.

Йдеться про нежитлову будівлю — адміністративний будинок площею 51,19 кв. м. Торги відбулися в електронній системі "Прозорро.Продажі".

Стартова ціна лота становила 895 грн. За результатами аукціону вона зросла до 1 750 002 грн.

Окрім вартості лота, переможець має сплатити 20% ПДВ. Це забезпечить додаткові надходження до державного бюджету.

У Фонді держмайна зазначили, що високий інтерес до об’єкта сформувався завдяки конкуренції між учасниками торгів і локації: будинок знаходиться у селі Ізки на Закарпатті, неподалік водоспаду Шипіт.

Зауважимо, Фонд держмайна України розраховує залучити до державного бюджету від 7 до 9 млрд грн від приватизації за підсумками 2026 року. Основну ставку у відомстві роблять на об'єкти великої приватизації, зокрема конфіскований ТРЦ Ocean Plaza та Одеський припортовий завод.

Автор:
Тетяна Гойденко