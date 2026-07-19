Заброшенное здание в Закарпатье продали в 2000 раз дороже стартовой цены

В Закарпатье приватизационный аукцион поднял цену небольшого государственного здания почти в 2000 раз: со стартовых 895 грн до 1,75 млн грн. За объект соревновались 38 участников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда государственного имущества Украины.

Речь идет о нежилом здании – административном доме площадью 51,19 кв. м. Торги прошли в электронной системе "Прозорро.Продажи".

Стартовая цена лота составила 895 грн. По результатам аукциона она выросла до 1,75 млн грн.

Кроме стоимости лота, победитель должен уплатить 20% НДС. Это обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет.

В Фонде госимущества отметили, что высокий интерес к объекту сформировался благодаря конкуренции между участниками торгов и локации: дом находится в селе Изки на Закарпатье, недалеко от водопада Шипот.

Отметим, что Фонд госимущества Украины рассчитывает привлечь в государственный бюджет от 7 до 9 млрд грн от приватизации по итогам 2026 года. Основную ставку в ведомстве делают на объекты крупной приватизации, в том числе конфискованный ТРЦ Ocean Plaza и Одесский припортовый завод.