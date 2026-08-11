Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,83

+0,07

EUR

51,78

+0,17

Наличный курс:

USD

44,92

44,83

EUR

51,92

51,75

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Дроны атаковали склады Wildberries под Воронежем: площадь пожаров превысила 36 тысяч кв. метров

Атака на Wildberries
Дроны атаковали склады Wildberries под Воронежем

В ночь на 11 августа полтора десятка беспилотников нанесли удар по Воронежу и близлежащим районам. В результате атаки вспыхнули пожары на двух складах маркетплейса Wildberries в селе Александровка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

По данным местных властей, на одном из объектов огонь локализовали на площади 16 тыс. кв. м, а на другом тушении продолжается на площади 20 тыс. кв. м. В пресс-службе Wildberries подтвердили поражение своих логистических объектов и заявили об эвакуации персонала.

Атакованный распределительный центр в Воронежской области площадью 152,9 тыс. кв. м был полностью открыт в ноябре 2025 года. Инвестиции в его строительство составили около 11 млрд рублей, а мощности позволяли хранить более 90 млн товаров.

Масштабный ущерб и кризис российского маркетплейса

Систематические удары по логистической инфраструктуре Wildberries продолжаются с 18 июля. По данным аналитиков, общая площадь пораженных складов уже превысила 1,5 млн. кв. метров – это более 27% от всех складских мощностей компании.

В общей сложности под обстрелы попали около 20 логистических центров в разных регионах РФ (в частности в Электростале, Краснодаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге), по меньшей мере 14 из которых сгорели.

Источники на рынке электронной коммерции оценивают прямые убытки компании от 100 до 200 млрд рублей, а общую потребность в финансировании – в 1,3 трлн рублей.

В то же время потери продавцов (селлеров) оцениваются в 215–280 млрд. рублей. Маркетплейс пока платит лишь минимальные компенсации, не покрывающие и 10% стоимости уничтоженного имущества.

Напомним, в РФ ожидают волну банкротств, ведь в Кремле нет денег на спасение продавцов Wildberries. Прямую финансовую помощь пострадавшим предпринимателям власти заменили банковскими отсрочками.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности