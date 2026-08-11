Дроны атаковали склады Wildberries под Воронежем: площадь пожаров превысила 36 тысяч кв. метров

В ночь на 11 августа полтора десятка беспилотников нанесли удар по Воронежу и близлежащим районам. В результате атаки вспыхнули пожары на двух складах маркетплейса Wildberries в селе Александровка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

По данным местных властей, на одном из объектов огонь локализовали на площади 16 тыс. кв. м, а на другом тушении продолжается на площади 20 тыс. кв. м. В пресс-службе Wildberries подтвердили поражение своих логистических объектов и заявили об эвакуации персонала.

Атакованный распределительный центр в Воронежской области площадью 152,9 тыс. кв. м был полностью открыт в ноябре 2025 года. Инвестиции в его строительство составили около 11 млрд рублей, а мощности позволяли хранить более 90 млн товаров.

Масштабный ущерб и кризис российского маркетплейса

Систематические удары по логистической инфраструктуре Wildberries продолжаются с 18 июля. По данным аналитиков, общая площадь пораженных складов уже превысила 1,5 млн. кв. метров – это более 27% от всех складских мощностей компании.

В общей сложности под обстрелы попали около 20 логистических центров в разных регионах РФ (в частности в Электростале, Краснодаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге), по меньшей мере 14 из которых сгорели.

Источники на рынке электронной коммерции оценивают прямые убытки компании от 100 до 200 млрд рублей, а общую потребность в финансировании – в 1,3 трлн рублей.

В то же время потери продавцов (селлеров) оцениваются в 215–280 млрд. рублей. Маркетплейс пока платит лишь минимальные компенсации, не покрывающие и 10% стоимости уничтоженного имущества.

Напомним, в РФ ожидают волну банкротств, ведь в Кремле нет денег на спасение продавцов Wildberries. Прямую финансовую помощь пострадавшим предпринимателям власти заменили банковскими отсрочками.