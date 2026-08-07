Российские маркетплейсы отказались платить продавцам за сгоревшие от дронов товары

Российские торговые площадки продолжают массово освобождать себя от ответственности за потерю имущества селлеров в случае атак беспилотников на логистические комплексы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

С 1 августа площадка "Магнит Маркет" добавила к соглашению пункт, по которому компания не отвечает за повреждение или уничтожение товаров из-за обстоятельств непреодолимой силы, к которым отнесли военные и контртеррористические действия.

Кроме того, компенсации не будут выплачиваться в случае действий экстренных служб или работников по перемещению или уничтожению товаров для предотвращения больших убытков.

"Магнит Маркет" стал уже пятым российским онлайн-ритейлером, введшим подобные нормы, после Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" и "Мегамаркет".

Масштабы повреждений и убытки ритейла

Волна изменений в договорах активизировалась после того, как с середины июля серьезные разрушения претерпела логистическая инфраструктура Wildberries.

По состоянию на начало августа площадь атакуемых объектов превысила 1,5 млн. кв. метров, что составляет 27% всех складских мощностей этого ритейлера. В общей сложности под ударами оказались около 20 логистических центров в разных регионах страны, из которых по меньшей мере 14 сгорели.

По оценкам участников рынка электронной коммерции, прямой ущерб только компании Wildberries может составить от 100 до 200 млрд рублей. В свою очередь, потенциальные потери самих продавцов оцениваются в 279 млрд. рублей.

Альтернативные решения

На фоне масштабных потерь Wildberries предложило продавцам платное страхование товаров от терактов и атак беспилотников.

Однако максимальный размер выплаты ограничили суммой 50 тысяч рублей за единицу, но не более 100 тысяч рублей за один страховой случай.

При этом страховое покрытие действует только при доставке, хранении в пунктах выдачи и возврата, тогда как хранение непосредственно на больших складах в новые правила не вошло.

Одновременно с этим тарифы на такое страхование поднимутся до 1,96–5,6% от стоимости товара.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший российский маркетплейс Wildberries переносит склады за границу. Компания решила перенаправить товары для длительного хранения на площадки в Казахстане, Узбекистане и Беларуси, чтобы защитить имущество от ударов беспилотников, уже разрушивших более 20% ее логистических мощностей.