Російські маркетплейси відмовилися платити продавцям за згорілі від дронів товари

Російські торговельні майданчики продовжують масово звільняти себе від відповідальності за втрату майна селлерів у разі атак безпілотників на логістичні комплекси.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на матеріал The Moscow Times.

З 1 серпня майданчик "Магнит Маркет" додав до угоди пункт, за яким компанія не відповідає за пошкодження чи знищення товарів через обставини непереборної сили, до яких віднесли військові та контртерористичні дії.

Окрім цього, компенсації не виплачуватимуться у разі дій екстрених служб чи працівників щодо переміщення чи знищення товарів для запобігання більшим збиткам.

"Магнит Маркет" став вже п’ятим російським онлайн-ритейлером, який запровадив подібні норми, після Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" та "Мегамаркет".

Масштаби пошкоджень та збитки ритейлу

Хвиля змін у договорах активізувалася після того, як із середини липня серйозних руйнувань зазнала логістична інфраструктура Wildberries.

Станом на початок серпня площа атакованих об'єктів перевищила 1,5 млн кв. метрів, що становить 27% від усіх складських потужностей цього ритейлера. Загалом під ударами опинилися близько 20 логістичних центрів у різних регіонах країни, з яких щонайменше 14 згоріли.

За оцінками учасників ринку електронної комерції, прямі збитки лише компанії Wildberries можуть становити від 100 до 200 млрд рублів. У свою чергу, потенційні втрати самих продавців оцінюються у 279 млрд рублів.

Альтернативні рішення

На тлі масштабних втрат Wildberries запропонував продавцям платне страхування товарів від терактів та атак безпілотників.

Проте максимальний розмір виплати обмежили сумою у 50 тисяч рублів за одиницю, але не більше 100 тисяч рублів за один страховий випадок.

При цьому страхове покриття діє лише під час доставки, зберігання у пунктах видачі та повернення, тоді як зберігання безпосередньо на великих складах до нових правил не увійшло.

Одночасно з цим тарифи на таке страхування зростуть до 1,96–5,6% від вартості товару.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший російський маркетплейс Wildberries переносить склади за кордон. Компанія вирішила перенаправити товари для тривалого зберігання на майданчики в Казахстані, Узбекистані та Білорусі, аби захистити майно від ударів безпілотників, які вже зруйнували понад 20% її логістичних потужностей.