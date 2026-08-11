Nvidia привлекает $500 млрд частного капитала на развитие ИИ-инфраструктуры

Технологический гигант Nvidia объявил о партнерстве с шестью ведущими финансовыми институтами для запуска специальных платформ финансирования. Цель инициативы – привлечь более $500 млрд постороннего капитала для развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

По словам генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, компания оставляет за собой право подкрепить сделки собственностью и гарантиями на сумму до 125 млрд долларов (до 25% от потенциального объема финансирования).

Партнерами проекта выступили мировые инвестиционные компании и банки:

Apollo

BlackRock

Blackstone

Brookfield

Goldman Sachs

KKR

Удовлетворение спроса и масштабирование ИИ-фабрик

Главная задача платформ финансирования – расширить доступ разработчиков передовых ИИ-моделей, корпораций, правительств и облачных провайдеров к вычислительным мощностям на базе чипов Nvidia.

В то же время, крупные инвестиционные фонды получат долгосрочные инструменты для размещения частного капитала с привязкой к объемам использования мощностей.

Масштабное привлечение капитала происходит на фоне рекордного роста издержек бизнеса на искусственный интеллект. Ожидается, что совокупные расходы крупнейших технологических компаний мира на ИИ-инфраструктуру в этом году превысят $730 млрд.

Финансовые детали индивидуальных обязательств каждого из партнеров и точный график освоения запланированных $500 млрд в Nvidia пока не разглашают.

Напомним, ранее Nvidia подписала соглашение об аренде дата-центра в Техасе на $50 миллиардов. Компания планирует полностью занять комплекс мощностью 1 гигаватт, который строит девелопер Hut 8.