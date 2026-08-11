От 100 грн за килограмм: как изменились цены на голубику

Сезон голубики 2026 года в Украине отметился необычной доступностью для покупателей, однако для производителей стал настоящим вызовом. Весенние заморозки ощутимо ударили по урожайности, а в некоторых хозяйствах отдельные сорта окончательно вымерзли.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник, пишет EastFruit.

Ценовой парадокс "народной" ягоды

Сбор голубики продлится ориентировочно до конца августа. На пике предложения оптовые цены с поля опускались до 100 грн/кг, а в рознице ягода стоила около 200 грн/кг. Голубика превратилась из дорогой ниши в массовый продукт благодаря росту спроса и предложения.

"Голубика стала "народной" ягодой, потому что ее сейчас много и она нравится потребителям. Это тот случай, когда одновременно растут и спрос, и предложение", - отмечает Баштанник.

В то же время низкие цены в этом сезоне, по его мнению, не означают, что украинское производство голубики утратило перспективность. Производители сохраняют стойкость благодаря параллельному экспорту.

Удар погоды по поздним сортам

Несмотря на большое присутствие ягоды на полках, фактическая урожайность в стране низкая. По оценке президента УПОА проблемы наблюдаются практически по всей стране, хотя масштаб потерь существенно отличается в зависимости от региона, микроклимата, сорта и технологий защиты насаждений.

Наиболее пострадали среднеспелые и поздние сорта, где в отдельных случаях урожайность нулевая. Это принуждает фермеров инвестировать в защиту плантаций и пересматривать сортовой состав.

Высокая себестоимость и дефицит рук

Низкие розничные цены контрастируют с затратами производителей на ручной сбор, охлаждение и логистику. Выращивание в контейнерах и туннелях остается слишком дорогим для массового перехода, а острая нехватка рабочей силы дополнительно сдерживает расширение плантаций.

Дальнейшее будущее отрасли будет зависеть не от увеличения площадей, а от качества ягоды, контроля себестоимости и экспортного потенциала.

Напомним, с середины июля в Украине начали стремительно снижаться цены на голубику. Ягода подешевела в среднем на 17% из-за массового поступления нового урожая на рынок и увеличения предложения.