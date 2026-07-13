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В Украине обвалились цены на голубику: сколько просят за килограмм

голубика
Голубика в Украине подешевела / Depositphotos

В Украине начали стремительно снижаться цены на голубику. Только за последнюю неделю ягода подешевела в среднем на 17% из-за массового поступления нового урожая на рынок и увеличения предложения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit .

Сколько стоит голубика

Сейчас производители продают голубику по 300–400 грн за килограмм, тогда как еще неделю назад ее реализовывали не дешевле чем за 380 грн/кг.

По словам участников рынка, понижение цен является сезонной тенденцией, связанной с началом массового сбора урожая и увеличением предложения. Дополнительное давление на цены создает множество других сезонных фруктов и ягод, которые сейчас представлены на рынке.

В то же время, несмотря на удешевление, голубика остается в среднем на 37% дороже, чем в этот же период в прошлом году. Производители объясняют это более низкой урожайностью из-за неблагоприятных погодных условий во время созревания ягоды.

Фото 2 — В Украине обвалились цены на голубику: сколько просят за килограмм

Цены на фрукты в Украине

Цены на клубнику в Украине выросли на 12%. Пока ягода стоит 120-160 грн/кг, а на прошлой неделе ее продавали по 91-180 грн/кг.

Стоимость черешни также пошла вверх и колеблется в пределах 80-130 грн/кг, хотя в середине июня  черешня стоила  дороже – 150 грн/кг.

Также подорожали абрикосы, стоимость которых составляет 45-120 грн/кг в зависимости от сорта и качества косточковых. Вместо этого подешевели персики, которые продают в пределах 35-85 грн/кг. Цены на малину опустились до 150–200 грн/кг.

В Украине начался сезон  сбор голубики открытого грунта, при этом стартовые отпускные цены на самую дорогую ягоду в среднем на 27% выше, чем в прошлом. Оптовые партии голубики открытого грунта поступают в продажу по 300–350 грн/кг.

Автор:
Ольга Опенько