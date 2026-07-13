В Україні обвалилися ціни на лохину: скільки просять за кілограм

В Україні почали стрімко знижуватися ціни на лохину. Лише за останній тиждень ягода подешевшала в середньому на 17% через масове надходження нового врожаю на ринок та збільшення пропозиції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Скільки коштує лохина

Наразі виробники продають лохину по 300–400 грн за кілограм, тоді як ще тиждень тому її реалізовували не дешевше ніж за 380 грн/кг.

За словами учасників ринку, зниження цін є сезонною тенденцією, пов'язаною з початком масового збору врожаю та збільшенням пропозиції. Додатковий тиск на ціни створює велика кількість інших сезонних фруктів і ягід, які зараз представлені на ринку.

Водночас, попри здешевлення, лохина залишається в середньому на 37% дорожчою, ніж у цей самий період торік. Виробники пояснюють це нижчою врожайністю через несприятливі погодні умови під час достигання ягоди.

Ціни на фрукти в Україні

Ціни на полуницю в Україні зросли 12%. Наразі ягода коштує 120-160 грн/кг, а минулого тижня її продавали по 91-180 грн/кг.

Вартість черешні також пішла вгору і коливається у межах 80-130 грн/кг, хоча у середині червня черешня коштувала дорожче — 150 грн/кг.

Також подорожчали абрикоси, вартість яки становить 45-120 грн/кг в залежності від сорту та якості кісточкових. Натомість подешевшали персики, які продають у межах 35-85 грн/кг. Ціни на малину опустилися до 150-200 грн/кг.

В Україні розпочався сезон збирання лохини відкритого ґрунту, при цьому стартові відпускні ціни на найдорожчу ягоду в середньому на 27% вищі, ніж торік. Оптові партії лохини відкритого ґрунту наразі надходять у продаж по 300–350 грн/кг.