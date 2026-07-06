В Україні сезон найдорожчої ягоди стартував з високих цін: яка вартість за кілограм

В Україні розпочався сезон збирання лохини відкритого ґрунту, при цьому стартові відпускні ціни на найдорожчу ягоду в середньому на 27% вищі, ніж торік.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

За даними аналітиків, українські садівники розпочали збирання врожаю наприкінці минулого тижня. Сезон стартував приблизно в ті самі терміни, що й торік. Утім відпускні ціни на цю ягоду вже є суттєво вищими, ніж в аналогічний період минулого року.

Скільки коштує лохина

На сьогодні пропозиція лохини місцевого виробництва на ринку залишається досить обмеженою, водночас попит на цю ягоду оцінюється як доволі високий. Оптові партії лохини відкритого ґрунту наразі надходять у продаж по 380–450 грн/кг.

Більш масові поставки лохини з українських господарств очікуються вже з середини липня.

Аналтики зауважують, що на сьогодні ціна на лохину в Україні вже в середньому на 27% вища, ніж на початку сезону 2025 року. Таку цінову різницю виробники пояснюють скороченням валового збору лохини в країні внаслідок несприятливих погодних умов у період достигання цієї ягоди.

Ціни на фрукти в Україні

Ціни на полуницю в Україні зросли 12%. Наразі ягода коштує 120-160 грн/кг, а минулого тижня її продавали по 91-180 грн/кг.

Вартість черешні також пішла вгору і коливається у межах 80-130 грн/кг, хоча у середині червня черешня коштувала дорожче — 150 грн/кг.

Також подорожчали абрикоси, вартість яки становить 45-120 грн/кг в залежності від сорту та якості кісточкових. Натомість подешевшали персики, які продають у межах 35-85 грн/кг. Ціни на малину опустилися до 150-200 грн/кг.