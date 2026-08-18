Кожен третій з роботою: де в Україні найпростіше працевлаштуватися переселенцям

Державна служба зайнятості за перші сім місяців 2026 року надала послуги майже 65,6 тисячам внутрішньо переміщених осіб (ВПО). При цьому кожна третя переміщена людина за сприяння відомства успішно знайшла роботу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Служба зайнятості у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Лідери з працевлаштування

Найактивніше з переселенцями працювали регіональні центри зайнятості у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Окремо відзначається робота Донецького обласного центру зайнятості, який продовжує дистанційно обслуговувати, навчати та працевлаштовувати клієнтів, які переїхали зі сходу країни.

Найбільшу кількість вакансій для переселенців закрили на Дніпропетровщині — майже 3,7 тисячі, що становить 15% від загального показника по країні.

Навчання, громадські та суспільно корисні роботи

Понад 5 тисяч внутрішньо переміщених осіб цьогоріч пройшли професійне навчання. Найвищу активність у цьому напрямі виявили клієнти Донецького центру зайнятості, де навчальні програми охопили 828 осіб.

Крім того, близько 1,5 тисячі ВПО долучилися до громадських робіт, серед яких найактивнішими були жителі Харківщини.

Значно більший попит мав формат суспільно корисних робіт, до якого приєдналися майже 12,4 тисяч переселенців. Лідером за цим показником також стала Харківська область, де видано понад 2 тисячі відповідних направлень.

Профорієнтаційна підтримка ВПО

Важливим напрямом роботи залишається допомога у виборі нової професії або адаптації на ринку праці. Загалом профорієнтаційні послуги від фахівців Служби зайнятості отримали 42 тисячі переселенців.

Найбільшу кількість таких послуг надано у Дніпропетровській області, де профорієнтацію пройшли 5,2 тисячі осіб.

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив постанову, яка змінює правила надання компенсацій за розміщення внутрішньо переміщених осіб. Головна зміна стосується закладів, які прихистили переселенців, що лишилися без документів.