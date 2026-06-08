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Кабмін продовжив строки виплат компенсацій за розміщення ВПО без документів

Юлія Свириденко, засідання уряду
Уряд продовжив строки компенсацій для ВПО без документів / Урядовий портал

Уряд ухвалив постанову, яка змінює правила надання компенсацій за розміщення внутрішньо переміщених осіб. Головна зміна стосується закладів, які прихистили переселенців, що лишилися без документів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Раніше державна тимчасова компенсація за їхнє проживання виплачувалася протягом двох місяців. Нова постанова подовжує цей строк до трьох місяців. Такий крок дає людям додатковий час, щоб повністю відновити втрачені паспорти чи довідки, не втрачаючи права на допомогу від держави.

Також уряд розширив список документів, якими можна офіційно підтвердити факт руйнування або пошкодження житлової площі. Тепер для цього дозволено використовувати акт дистанційного обстеження.

Механізм призначення грошової допомоги став простішим. Держава впровадила обов'язкове відображення детальної інформації в особистому електронному кабінеті Пенсійного фонду України. У системі тепер чітко фіксуються такі дані:

  • перелік внутрішньо переміщених осіб, яким погодили виплату; 
  • список людей, яким відмовили в допомозі, із обов'язковим зазначенням конкретних причин; 
  • точний покроковий розрахунок розміру грошової компенсації; 
  • детальні відомості про вже нараховані та фактично виплачені фінансові суми з розбивкою по календарних місяцях і періодах.

Нагадаємо, майже 1000 українських родин уже придбали квартири за новим компонентом програми “єВідновлення”, який дозволяє внутрішньо переміщеним особам із тимчасово окупованих територій купувати нове житло. На цей напрям із державного бюджету виділили 6,6 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук