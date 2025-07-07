Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,01

EUR

49,12

--0,05

Готівковий курс:

USD

41,68

41,60

EUR

49,58

49,40

Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Компенсації для ВПО: уряд дозволив фіксувати руйнування житла дистанційно

житло
Дистанційна фіксація руйнувань житла для ВПО / Depositphotos

Уряд ухвалив рішення, що дозволяє проводити дистанційне обстеження житла внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у зонах активних бойових дій та окупованих територіях для прискорення виплат за програмою “єВідновлення”. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Компенсація ВПО за знищене житло

Кабінет міністрів  схвалив рішення, яке дозволяє проводити дистанційне обстеження житла, зруйнованого внаслідок бойових дій, там, де фізичний доступ для комісій наразі неможливий. Йдеться, зокрема, про тимчасово окуповані території та зони активних бойових дій.

Фіксація пошкоджень здійснюватиметься за допомогою засобів дистанційного моніторингу, а також фото- і відеоматеріалів. Відповідні міністерства вже отримали доручення якнайшвидше запустити нову послугу.

У 2025 році Уряд виділив рекордну суму — 15 млрд грн — на програму "єВідновлення" для допомоги внутрішньо переміщеним особам, які втратили житло. Завдяки цій ініціативі тисячі родин вже змогли придбати нову оселю.

Про програму

Програма "єВідновлення" є однією з ключових державних ініціатив, що спрямовані на підтримку постраждалих українських громадян та забезпечення їх житлом в умовах триваючої війни.

Додамо, цього року у рамках державної програми "єВідновлення" здійснено виплати для перших 100 родин, які подавалися на компенсацію за знищенне житло шляхом відбудови на власній ділянці. Загальна сума перерахованих коштів – 152 млн грн. Середня виплата на одну родину – 2,2 мільйона гривень. 

Автор:
Ольга Опенько