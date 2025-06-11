"єВідновлення": уряд виділив додаткові 3,5 млрд грн на компенсації за знищене житло

Кабмін ухвалив рішення та виділив Мінрозвитку 3,5 млрд грн, які спрямують на компенсації постраждалим українцям за знищене житло внаслідок російської агресії за програмою "єВідновлення". Тисячі наших громадян зможуть придбати нові оселі за житловими сертифікатами, а також відбудувати будинки на власних земельних ділянках.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

"Продовжуємо розвивавати програму "єВідновлення". Прийняте рішення дозволить видати ще понад 2 тисячі житлових сертифікатів на придбання нових помешкань, а також профінансувати відбудову приватних будинків на власній земельній ділянці для сотень родин", — наголосив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Майже 90 тисяч українців отримали грошові компенсації для відновлення пошкодженого житла. Понад 18,5 тисяч громадян отримали житлові сертифікати для придбання нової оселі замість знищеної. Близько 11 тисяч українців вже придбали нове житло, серед них понад 4,5 тисячі — це внутрішньо переміщені особи.

На початку цього року також стартували виплати на відбудову житла на власній земельній ділянці, Наразі програма активно реалізовується. 475 громадян вже отримали кошти на загальну суму 606,9 млн гривень.

Як зазначили у відомстві, пріоритетними групами програми "єВідновлення" є військовослужбовці, родини загиблих захисників, ВПО, люди з інвалідністю та багатодітні родини.

Нагадаємо, програма "єВідновлення" дозволяє українцям отримати державну допомогу на ремонт пошкодженого або придбання нового житла замість зруйнованого внаслідок російської агресії. Станом на 1 червня 2025 року її учасниками стали майже 109 тисяч родин.