"єВідновлення": правительство выделило дополнительные 3,5 млрд грн на компенсации за уничтоженное жилье

Кабмин принял решение и выделил Минразвития 3,5 млрд грн, которые направят на компенсации пострадавшим украинцам за уничтоженное жилье в результате российской агрессии по программе "єВідновлення". Тысячи наших граждан смогут приобрести новые дома по жилым сертификатам, а также отстроить дома на собственных земельных участках.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

"Продолжаем развивать программу "єВідновлення". Принятое решение позволит выдать еще более 2 тысяч жилых сертификатов на приобретение новых домов, а также профинансировать восстановление частных домов на собственном земельном участке для сотен семей", — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Около 90 тысяч украинцев получили денежные компенсации для восстановления поврежденного жилья. Более 18,5 тысяч граждан получили жилищные сертификаты для приобретения нового дома вместо уничтоженного. Около 11 тысяч украинцев уже приобрели новое жилье, среди них более 4,5 тысяч — это внутренне перемещенные лица.

В начале этого года также стартовали выплаты на восстановление жилья на собственном земельном участке. Сейчас программа активно реализуется. 475 граждан уже получили средства на общую сумму 606,9 млн гривен.

Как отметили в ведомстве, приоритетными группами программы "єВідновлення" являются военнослужащие, семьи погибших защитников, ВПЛ, люди с инвалидностью и многодетные семьи.

Напомним, программа "єВідновлення" позволяет украинцам получить государственную помощь на ремонт поврежденного или приобретения нового жилья вместо разрушенного в результате российской агрессии. По состоянию на 1 июня 2025 года ее участниками стали около 109 тысяч семей.