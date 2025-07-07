Компенсации для ВПЛ: правительство разрешило фиксировать разрушение жилья дистанционно

Правительство приняло решение, позволяющее проводить дистанционное обследование жилья внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в зонах активных боевых действий и оккупированных территориях для ускорения выплат по программе "єВідновлення".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Компенсация ВПЛ за уничтоженное жилье

Кабинет министров одобрил решение, позволяющее проводить дистанционное обследование жилья, разрушенного в результате боевых действий, там, где физический доступ для комиссий пока невозможен. Речь идет, в частности, о временно оккупированных территориях и зонах активных боевых действий.

Фиксация повреждений будет осуществляться с помощью дистанционного мониторинга, а также фото- и видеоматериалов. Соответствующие министерства уже получили поручение поскорее запустить новую услугу.

В 2025 году Правительство выделило рекордную сумму — 15 млрд грн — на программу "єВідновлення" для помощи внутренне перемещенным потерявшим жилье лицам. Благодаря этой инициативе тысячи семей уже смогли приобрести новое жилье.

О программе

Программа "єВідновлення" является одной из ключевых государственных инициатив, направленных на поддержку пострадавших украинских граждан и обеспечение их жильем в условиях продолжающейся войны.

Добавим, в этом году в рамках государственной программы "єВідновлення" произведены выплаты для первых 100 семей, которые подавались на компенсацию за уничтоженное жилье путем восстановления на собственном участке. Общая сумма перечисленных средств – 152 млн. грн. Средняя выплата на одну семью – 2,2 миллиона гривен.