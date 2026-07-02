Рекордний урожай черешні обвалив ціни та прибутки фермерів в Україні

Сезон черешні 2026 року в Україні виявився урожайним, однак приніс виробникам розчарування через різке падіння закупівельних цін і високу собівартість виробництва. Попри значні обсяги врожаю, більшість фермерів не змогли отримати очікуваного прибутку через надлишкову пропозицію та дорогий ручний збір.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення East-fruit.

Урожай перевищив весняні прогнози

На старті сезону учасники ринку очікували можливих втрат урожаю черешні через весняні приморозки та інші погодні ризики. У низці регіонів прогнозували навіть скорочення пропозиції.

Втім, у розпал збору ситуація виявилася протилежною: врожайність перевищила очікування, а пропозиція на ринку суттєво зросла.

За словами президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, сезон став "урожайним, але з низькими цінами".

Через надлишок продукції в основних регіонах гуртова ціна черешні знизилася до 40–60 грн за кілограм, що значно нижче рівня попереднього року.

"Цього року для фермерів ціна виявилася суттєво нижчою за очікування, хоча для споживачів це позитивний фактор - урожай майже всюди хороший", — зазначив він"

Висока собівартість нівелює прибуток

Попри здешевлення для кінцевого споживача, для виробників ситуація виявилася складною. У 2026 році черешня опинилася в одному ціновому сегменті із суницею садовою та стала дешевшою за малину і лохину.

Водночас витрати на вирощування залишаються високими: інвестиції у захист садів, зрошення, сортування, охолодження та логістику суттєво впливають на собівартість продукції.

"Преміальна черешня у світі завжди є дорогою через складність виробництва. У цьому сезоні поєднання низьких цін і зростання витрат не дозволило отримати очікуваний прибуток", - пояснив Баштанник.

Окремим фактором тиску на прибутковість залишається ручний збір урожаю. Його вартість в Україні сягає до 20 грн за кілограм, що може становити третину, а подекуди й до половини кінцевої ціни продукції.

Працівники отримують у середньому 1200–1400 грн на день, а в окремих господарствах - до 200 грн за годину.

У поєднанні з коротким терміном зберігання черешні це створює додаткові ризики для господарств, які не мають швидкої логістики та системи охолодження.

Нові регіони виробництва

Попри складну економіку сезону, в Україні триває закладання нових черешневих садів. Найактивніше процес відбувається у Чернівецькій області, яка поступово формує новий центр виробництва.

Після втрати доступу до Мелітополя, який традиційно вважався ключовим регіоном вирощування черешні, саме цей напрямок набуває стратегічного значення.

"Сокиряни можуть частково замінити Мелітополь у виробництві черешні. З часом регіон сформує власну спеціалізацію", — вважає Баштанник.

Перехід до конкуренції якості

Сезон 2026 року показав, що високий урожай не гарантує прибутковості. За умов надлишкової пропозиції вирішальним стає не обсяг, а якість продукції.

Перевагу отримують виробники, здатні забезпечити стабільну калібровку, охолодження, упаковку та відповідність вимогам торговельних мереж і експорту.

Експерти вважають, що подальший розвиток галузі залежатиме від інвестицій у сорти, технології зберігання та післязбиральну доробку. Без цього навіть високі врожаї можуть залишатися економічно слабкими.

Раніше повідомлялось, що одночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.