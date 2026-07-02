Рекордный урожай черешни обвалил цены и доходы фермеров в Украине

Сезон черешни 2026 года в Украине оказался урожайным, однако принес производителям разочарования из-за резкого падения закупочных цен и высокой себестоимости производства. Несмотря на значительные объемы урожая, большинство фермеров не смогли получить ожидаемую прибыль из-за избыточного предложения и дорогостоящего ручного сбора.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на East-fruit.

Урожай превысил весенние прогнозы

На старте сезона участники рынка ожидали возможных потерь урожая черешни из-за весенних заморозков и других погодных рисков. В ряде регионов прогнозировали даже сокращение предложения.

Впрочем, в разгар сбора ситуация оказалась противоположной: урожайность превысила ожидания, а предложение на рынке существенно выросло.

По словам президента Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника, сезон стал "урожайным, но с низкими ценами".

Из-за избытка продукции в основных регионах оптовая цена черешни снизилась до 40–60 грн за килограмм, что значительно ниже уровня предыдущего года.

"В этом году для фермеров цена оказалась существенно ниже ожиданий, хотя для потребителей это положительный фактор - урожай почти повсюду хороший", - отметил он.

Высокая себестоимость нивелирует прибыль

Несмотря на удешевление конечного потребителя, для производителей ситуация оказалась сложной. В 2026 году черешня оказалась в одном ценовом сегменте с земляникой садовой и стала дешевле малины и голубики.

В то же время затраты на выращивание остаются высокими: инвестиции в защиту садов, орошение, сортировку, охлаждение и логистику оказывают существенное влияние на себестоимость продукции.

"Премиальная черешня в мире всегда дорога из-за сложности производства. В этом сезоне сочетание низких цен и рост издержек не позволило получить ожидаемую прибыль", - пояснил Баштанник.

Отдельным фактором давления на прибыльность остается ручной сбор урожая. Его стоимость в Украине достигает до 20 грн за килограмм, что может составлять треть, а кое-где и до половины конечной цены продукции.

Работники получают в среднем 1200–1400 грн в день, а в отдельных хозяйствах – до 200 грн в час.

В сочетании с коротким сроком хранения черешни это создает дополнительные риски для хозяйств, не имеющих быстрой логистики и системы охлаждения.

Новые регионы производства

Несмотря на сложную экономику сезона, в Украине идет закладка новых черешневых садов. Активнее всего процесс происходит в Черновицкой области, которая постепенно формирует новый центр производства.

После потери доступа к Мелитополю, который традиционно считался ключевым регионом выращивания черешни, именно это направление приобретает стратегическое значение.

"Сокиряне могут частично заменить Мелитополь в производстве черешни. Со временем регион сформирует собственную специализацию", — считает Баштанник.

Переход к конкуренции качества

Сезон 2026 показал, что высокий урожай не гарантирует прибыльности. При избыточном предложении решающим становится не объем, а качество продукции.

Предпочтение получают производители, способные обеспечить стабильную калибровку, охлаждение, упаковку и соответствие требованиям торговых сетей и экспорту.

Эксперты считают, что дальнейшее развитие отрасли будет зависеть от инвестиций в сорта, технологии хранения и послеуборочные работы. Без этого даже высокие урожаи могут оставаться экономически слабыми.

Ранее сообщалось, что одновременно оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.