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Урожай яблок в Украине может превысить прошлогодние показатели: как изменятся цены

яблоки
Украинские садоводы увеличат сбор яблок в новом сезоне / Depositphotos

Несмотря на неблагоприятные погодные условия весной, в частности, заморозки и проблемы с опылением, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает AgroTimes.

"По состоянию на данный момент я вижу новый сезон исключительно положительным. Сегодня выглядит так, что урожай должен быть хорошим. Он должен быть больше, чем в прошлом году", - отметил руководитель компании-экспортера фруктов USPA Fruit Владимир Гуржий.

По его словам, несмотря на локальные потери от заморозков и дождливую погоду во время цветения, общая ситуация в садах лучше, чем в предыдущем сезоне. В то же время, он предостерегает рынок от чрезмерно пессимистических оценок, которые часто появляются еще до начала уборки урожая.

Эксперт прогнозирует, что увеличение валового сбора усилит давление на закупочные и розничные цены. По его мнению, у внутреннего рынка пока нет достаточных инструментов для извлечения избыточных объемов яблок из свежего рынка.

Изменения можно ожидать и в сегменте промышленной переработки. Если в прошлом году высокие цены на яблочный концентрат поддерживали высокий спрос и цены на техническое яблоко, то перерабатывающие предприятия работают с существенными запасами продукции.

В случае подтверждения нынешних прогнозов украинские потребители могут рассчитывать на большее предложение яблок по более низким ценам, чем в прошлом. В то же время, доходность самих садоводов все больше будет зависеть от эффективности производства, логистики и каналов сбыта.

Напомним, ранее цены на яблоки в Украине оказались под давлением внешнего предложения и сезонных факторов. Активизация импорта, в частности, из южных стран Европы и других рынков, усиливает конкуренцию для отечественных производителей и влияет на ценовую динамику.

Автор:
Татьяна Бессараб