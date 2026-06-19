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Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 19 июня
По состоянию на 19 июня 2026 года в Украине значительно подорожала клубника, стоимость которой выросла на 20%, при этом цены на черешню несколько снизились — на 3,23%. Стоимость яблок, бананов и апельсинов не изменилась.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 19 июня:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|28-55 грн
|+0%
|Бананы
|60-65 грн
|+0%
|Апельсины
|70-85 грн
|+0%
|Лимоны
|140-150 грн
|+0%
|Клубника
|91-180 грн
|+ 20 %
|Черешня
|130-190 грн
|-3,23 %
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые яблоки по 40,56 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
В Украине начали снижаться цены на черешню местных хозяйств, которая теперь стоит 130-190 грн/кг. Хотя на прошлой неделе стоимость черешни была ниже: цена колебалась в пределах 70–150 грн/кг.
Дешевле, чем на прошлой неделе, продавалась вишня и черника. В то же время повысился максимальный уровень цен на голубику, абрикос и малину.
После продолжительного удешевления цены на клубнику выросли на 20%. Пока ягода стоит 91-180 грн/кг.
Прогноз цен
Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.
В ближайшие дни прогнозируется дальнейшее удешевление клубники из-за увеличения предложения ягоды на рынке. Массовый выход ягоды из открытого грунта традиционно сформируют ощутимый тренд к удешевлению.
Из-за погодных аномалий этой весной в Украине уменьшится урожай плодовых культур, в частности, больше потери ожидаются относительно абрикоса и кизила. Также от заморозков пострадали персики, черешни, вишни и сливы.
По предварительным оценкам, в текущем году потери урожая абрикосов в Украине составят от 40% до 60%, а персиков – от 30% до 50% по сравнению со средними годовыми показателями.