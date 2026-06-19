Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 19 июня

По состоянию на 19 июня 2026 года в Украине значительно подорожала клубника, стоимость которой выросла на 20%, при этом цены на черешню несколько снизились — на 3,23%. Стоимость яблок, бананов и апельсинов не изменилась.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 19 июня:

Фрукт Цена Смена Яблоки 28-55 грн +0% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 70-85 грн +0% Лимоны 140-150 грн +0% Клубника 9 1 -1 8 0 грн + 2 0 % Черешня 13 0 -1 9 0 грн -3,2 3 %

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 40,56 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

В Украине начали снижаться цены на черешню местных хозяйств, которая теперь стоит 130-190 грн/кг. Хотя на прошлой неделе стоимость черешни была ниже: цена колебалась в пределах 70–150 грн/кг.

Дешевле, чем на прошлой неделе, продавалась вишня и черника. В то же время повысился максимальный уровень цен на голубику, абрикос и малину.

После продолжительного удешевления цены на клубнику выросли на 20%. Пока ягода стоит 91-180 грн/кг.



Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

В ближайшие дни прогнозируется дальнейшее удешевление клубники из-за увеличения предложения ягоды на рынке. Массовый выход ягоды из открытого грунта традиционно сформируют ощутимый тренд к удешевлению.

Из-за погодных аномалий этой весной в Украине уменьшится урожай плодовых культур, в частности, больше потери ожидаются относительно абрикоса и кизила. Также от заморозков пострадали персики, черешни, вишни и сливы.

По предварительным оценкам, в текущем году потери урожая абрикосов в Украине составят от 40% до 60%, а персиков – от 30% до 50% по сравнению со средними годовыми показателями.