Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 19 червня

Станом на 19 червня 2026 року в Україні значно подорожчала полуниця, вартість якої зросла на 20%, водночас ціни на черешню дещо знизились — на 3,23%. Вартість яблук, бананів та апельсинів не змінилися.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 19 червня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 28-55 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 70-85 грн +0% Лимони 140-150 грн +0% Полуниця 9 1 -1 8 0 грн + 2 0 % Черешня 13 0 -1 9 0 грн -3, 2 3%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 40,56 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

В Україні почали знижуватися ціни на черешню з місцевих господарств, яка тепер коштує 130-190 грн/кг. Хоча минулого тижня вартість черешні була ще нижче: ціна коливалася в межах 70–150 грн/кг.

Дешевше, ніж попереднього тижня, продавалася вишня та чорниця. Водночас підвищився максимальний рівень цін на лохину, абрикос та малину.

Після тривалого здешевшання ціни на полуницю зросли на 20%. Наразі ягода коштує 91-180 грн/кг.



Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Найближчими днями прогнозується подальше здешевлення полуниці через збільшення пропозиції ягоди на ринку. Масовий вихід ягоди з відкритого ґрунту традиційно сформують відчутний тренд до здешевлення.

Через погодні аномалії цієї весни в Україні зменшиться врожай плодових культур, зокрема найбільше втрати очікуються щодо абрикос та кизилу. Також від заморозків постраждали персики, черешні, вишні та сливи.

За попередніми оцінками, цього року втрати врожаю абрикосів в Україні складуть від 40% до 60%, а персиків – від 30% до 50% у порівнянні з середніми річними показниками.