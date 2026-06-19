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Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 19 червня
Станом на 19 червня 2026 року в Україні значно подорожчала полуниця, вартість якої зросла на 20%, водночас ціни на черешню дещо знизились — на 3,23%. Вартість яблук, бананів та апельсинів не змінилися.
Ціни на фрукти та ягоди
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 19 червня наступна:
|Фрукт
|Ціна
|Зміна
|Яблука
|28-55 грн
|+0%
|Банани
|60-65 грн
|+0%
|Апельсини
|70-85 грн
|+0%
|Лимони
|140-150 грн
|+0%
|Полуниця
|91-180 грн
|+20%
|Черешня
|130-190 грн
|-3,23%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевші банани
|Сільпо
|широкий асортимент ягід
|Novus
|найдешевші яблука по 40,56 грн/кг
Які фрукти подешевшали найбільше
В Україні почали знижуватися ціни на черешню з місцевих господарств, яка тепер коштує 130-190 грн/кг. Хоча минулого тижня вартість черешні була ще нижче: ціна коливалася в межах 70–150 грн/кг.
Дешевше, ніж попереднього тижня, продавалася вишня та чорниця. Водночас підвищився максимальний рівень цін на лохину, абрикос та малину.
Після тривалого здешевшання ціни на полуницю зросли на 20%. Наразі ягода коштує 91-180 грн/кг.
Прогноз цін
Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.
Найближчими днями прогнозується подальше здешевлення полуниці через збільшення пропозиції ягоди на ринку. Масовий вихід ягоди з відкритого ґрунту традиційно сформують відчутний тренд до здешевлення.
Через погодні аномалії цієї весни в Україні зменшиться врожай плодових культур, зокрема найбільше втрати очікуються щодо абрикос та кизилу. Також від заморозків постраждали персики, черешні, вишні та сливи.
За попередніми оцінками, цього року втрати врожаю абрикосів в Україні складуть від 40% до 60%, а персиків – від 30% до 50% у порівнянні з середніми річними показниками.