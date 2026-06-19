Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,91

+0,11

EUR

51,46

--0,47

Готівковий курс:

USD

45,00

44,90

EUR

51,98

51,75

Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 19 червня

черешня
Ціни на черешню незначно впали / Вікіпедія

Станом на 19 червня 2026 року в Україні значно подорожчала полуниця, вартість якої зросла на 20%, водночас ціни на черешню дещо знизились — на 3,23%. Вартість яблук, бананів та апельсинів не змінилися.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість фруктів та ягід станом на 19 червня наступна:

Фрукт Ціна Зміна
Яблука 28-55 грн +0%
Банани 60-65 грн +0%
Апельсини 70-85 грн +0%
Лимони 140-150 грн +0%
Полуниця 91-180 грн +20%
Черешня 130-190 грн -3,23%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості
АТБ найдешевші банани
Сільпо широкий асортимент ягід
Novus найдешевші яблука по 40,56 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше  

В Україні почали знижуватися ціни на черешню з місцевих господарств, яка тепер коштує 130-190 грн/кг. Хоча минулого тижня вартість черешні була ще нижче: ціна коливалася в межах 70–150 грн/кг.

Дешевше, ніж попереднього тижня, продавалася вишня та чорниця. Водночас підвищився максимальний рівень цін на лохину, абрикос та малину.

Після тривалого здешевшання ціни на полуницю зросли на 20%. Наразі ягода коштує 91-180 грн/кг.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара.  Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Найближчими днями прогнозується подальше здешевлення полуниці через збільшення пропозиції ягоди на ринку. Масовий вихід ягоди з відкритого ґрунту традиційно сформують відчутний тренд до здешевлення.

Через погодні аномалії цієї весни в Україні зменшиться врожай плодових культур, зокрема найбільше втрати очікуються щодо абрикос та кизилу. Також від заморозків постраждали персики, черешні, вишні та сливи. 

За попередніми оцінками, цього року втрати врожаю абрикосів в Україні складуть від 40% до 60%, а персиків – від 30% до 50% у порівнянні з середніми річними показниками.

Автор:
Тетяна Ковальчук