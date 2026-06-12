Цены на черешню резко пошли вниз: сколько стоит

В Украине начали активно снижаться цены на черешню из местных хозяйств. Сейчас украинская ягода поступает в продажу по 70–150 грн/кг, что в среднем на 23% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение EastFruit.

Аналитики объясняют падение цен большими объемами импортной черешни на рынке и массовым поступлением продукции из украинских хозяйств. Из-за высокой конкуренции продавцы вынуждены снижать цены на скоропортящуюся ягоду.

По данным EastFruit, предложение черешни на украинском рынке оказалось значительно больше, чем ожидали производители. Это явилось главным фактором ценового спада.

Дополнительно на цены оказывает влияние качество местной продукции. Покупатели не всегда довольны товарным видом или состоянием ягоды, что тоже заставляет продавцов уступать в цене.

В настоящее время черешня в Украине уже продается в среднем на 43% дешевле, чем за аналогичный период в прошлом году.

Садоводы не исключают дальнейшего снижения цен, поскольку сроки реализации черешни ограничены, а продавцам нужно быстро сбывать имеющиеся объемы продукции.

Для потребителей это означает удешевление сезонной ягоды, а для производителей – усиление конкуренции и давление на маржу в период массовой продажи черешни.

Заметим, на прошлой неделе стоимость черешни и абрикосов составила около 250 грн за килограмм против 150-180 грн годом ранее. В то же время прогнозируется увеличение предложения уже в конце июня, что частично должно охладить рынок.