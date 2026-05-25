Черешни, вишни, абрикосы, персики: чего не хватит летом из-за весенних заморозков

Из-за погодных аномалий этой весной в Украине уменьшится урожай плодовых культур, в частности, больше потери ожидаются относительно абрикоса и кизила. Также от заморозков пострадали персики, черешни, вишни и сливы.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказала заведующая селекционно-технологическим отделом Института садоводства НААН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Елена Кищак в комментарии УНИАН.

По ее словам, погодные условия в марте-апреле были неблагоприятными, в основном, для косточковых плодовых культур, к которым относятся слива, вишня, черешня, абрикос, персик, алыча и кизил, выращиваемые преимущественно на приусадебных участках. Среди них деревья кизила и абрикоса отличаются самым ранним цветением.

При этом урожай яблок и груш, в отличие от косточковых деревьев, не сильно почувствует влияние заморозков.

"Безусловно, что ранние сорта косточковых культур, которые массово цвели во время двух волн длительного похолодания, попадают в зону риска частичной потери потенциала своей биологической продуктивности. Деревья яблони и груши массово цветили в период, когда прошла угроза заморозков, поэтому уровень негативного влияния весенних заморозков" уточняет эксперт.

В то же время она отмечает, что в настоящее время делать окончательные выводы о потерях урожая преждевременно.

"При таких затруднительных условиях даже на отдельных адаптированных сортах абрикоса мы фиксируем образование завязи, которая будет еще проходить физиологическую волну опадения. Поэтому только в начале июня можно будет получить объективный прогноз урожайности большинства косточковых культур", - объясняет Кищак.

Напомним, весенние заморозки в Украине привели к потерям около 50% урожая ранних косточковых деревьев, в частности, абрикосов и черешни, которые могут подорожать ориентировочно на 30-50%. Речь идет о потенциальных значительных финансовых потерях для садоводческих хозяйств из-за повреждений косточковых культур и высоких инвестициях в их выращивание.