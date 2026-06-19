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Урожай яблук в Україні може перевищити торішні показники: як зміняться ціни

яблука
Українські садівники збільшать збір яблук у новому сезоні / Depositphotos

Попри несприятливі погодні умови навесні, зокрема заморозки та проблеми із запиленням, підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Натомість новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє AgroTimes.

"Станом на зараз я бачу новий сезон виключно позитивним. Сьогодні виглядає так, що урожай має бути гарним. Він має бути більшим, ніж минулого року", — зазначив керівник компанії-експортера фруктів USPA Fruit Володимир Гуржій.

За його словами, попри локальні втрати від заморозків та дощову погоду під час цвітіння, загальна ситуація в садах наразі краща, ніж у попередньому сезоні. Водночас він застерігає ринок від надмірно песимістичних оцінок, які часто з’являються ще до початку збирання врожаю.

Експерт прогнозує, що збільшення валового збору посилить тиск на закупівельні та роздрібні ціни. На його думку, внутрішній ринок поки що не має достатніх інструментів для вилучення надлишкових обсягів яблук зі свіжого ринку.

Зміни очікуються і в сегменті промислової переробки. Якщо торік високі ціни на яблучний концентрат підтримували високий попит і ціни на технічне яблуко, то нині переробні підприємства працюють із суттєвими запасами продукції.

У разі підтвердження нинішніх прогнозів українські споживачі можуть розраховувати на більшу пропозицію яблук за нижчими цінами, ніж торік. Водночас прибутковість самих садівників дедалі більше залежатиме від ефективності виробництва, логістики та каналів збуту.

Нагадаємо, що раніше ціни на яблука в Україні опинилися під тиском зовнішньої пропозиції та сезонних факторів. Активізація імпорту, зокрема з південних країн Європи та інших ринків, посилює конкуренцію для вітчизняних виробників і впливає на цінову динаміку.

Автор:
Тетяна Бесараб