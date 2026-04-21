Експорт українського яблука під загрозою: як врожай з Південної півкулі вплине на ринок

Українські садівники найближчими місяцями можуть зіткнутися із суттєвим зниженням цін на яблука. Причиною став вихід на світові ринки постачальників із Південної півкулі — Чилі, ПАР та Бразилії.

За словами керівника USPA Fruit Володимира Гуржія, бразильські виробники цьогоріч зібрали на 20% більше врожаю високої якості, а перші партії фруктів уже відправлені на експорт.

Крім того, на ситуацію тиснуть значні запаси яблук, що все ще залишаються на складах у Польщі.

"Коли ці партії прибудуть, пропозиція накладеться на українські залишки", — зазначає експерт.

На його думку, головна складність полягає в тому, що українська продукція минулого врожаю з’явиться на прилавках одночасно зі свіжозібраним імпортом.

За однакової вартості покупці зазвичай обирають свіжіші фрукти з Південної півкулі. Це змушує українських експортерів підвищувати стандарти якості та послаблює їхні позиції під час укладання контрактів.

Масштаб конкуренції також критичний: ПАР, Чилі та Нова Зеландія експортують у десятки разів більше яблук, ніж Україна.

У таких умовах вікно для вигідного продажу обмежене. Будь-яка затримка з відвантаженням товару підвищує ризики обвалу цін, оскільки світова пропозиція стрімко зростає.

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 Україна експортувала на зовнішні ринки 16,8 тис. тонн яблук, загальна вартість яких становила $10,1 млн. Цей показник на 64% менший, ніж у сезоні 2023/24, коли експорт яблук сягнув 47 тис. тонн.