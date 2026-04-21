Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Наличный курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,80

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на яблоки под угрозой: как южный импорт повлияет на рынок

Depositphotos

Украинские садоводы в ближайшие месяцы могут столкнуться с значительным снижением цен на яблоки. Причиной стал выход на мировые рынки поставщиков из Южного полушария – Чили, ЮАР и Бразилии.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение AgroTimes.

По словам руководителя USPA Fruit Владимира Гуржия, бразильские производители собрали на 20% больше урожая высокого качества, а первые партии фруктов уже отправлены на экспорт.

Кроме того, на ситуацию давят значительные запасы все еще остающихся на складах яблок в Польше.

"Когда эти партии прибудут, предложение наложится на украинские остатки", - отмечает эксперт.

По его мнению, главная сложность в том, что украинская продукция прошлого урожая появится на прилавках одновременно со свежесобранным импортом.

При одинаковой стоимости покупатели обычно выбирают более свежие фрукты из Южного полушария. Это заставляет украинских экспортеров повышать стандарты качества и ослабляет их позиции при заключении контрактов.

Масштаб конкуренции также критичен: ЮАР, Чили и Новая Зеландия экспортируют в десятки раз больше яблок, чем Украина.

В таких условиях окно для выгодных продаж ограничено. Любая задержка с отгрузкой товара повышает риски обрушения цен, поскольку мировое предложение стремительно растет.

Напомним, в сезоне 2024/25 Украина экспортировала на внешние рынки 16,8 тыс. тонн яблок, общая стоимость которых составила $10,1 млн. Этот показатель на 64% меньше, чем в сезоне 2023/24, когда экспорт яблок достиг 47 тыс. тонн.

Автор:
Татьяна Бессараб