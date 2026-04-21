Цены на яблоки под угрозой: как южный импорт повлияет на рынок

Украинские садоводы в ближайшие месяцы могут столкнуться с значительным снижением цен на яблоки. Причиной стал выход на мировые рынки поставщиков из Южного полушария – Чили, ЮАР и Бразилии.

По словам руководителя USPA Fruit Владимира Гуржия, бразильские производители собрали на 20% больше урожая высокого качества, а первые партии фруктов уже отправлены на экспорт.

Кроме того, на ситуацию давят значительные запасы все еще остающихся на складах яблок в Польше.

"Когда эти партии прибудут, предложение наложится на украинские остатки", - отмечает эксперт.

По его мнению, главная сложность в том, что украинская продукция прошлого урожая появится на прилавках одновременно со свежесобранным импортом.

При одинаковой стоимости покупатели обычно выбирают более свежие фрукты из Южного полушария. Это заставляет украинских экспортеров повышать стандарты качества и ослабляет их позиции при заключении контрактов.

Масштаб конкуренции также критичен: ЮАР, Чили и Новая Зеландия экспортируют в десятки раз больше яблок, чем Украина.

В таких условиях окно для выгодных продаж ограничено. Любая задержка с отгрузкой товара повышает риски обрушения цен, поскольку мировое предложение стремительно растет.

Напомним, в сезоне 2024/25 Украина экспортировала на внешние рынки 16,8 тыс. тонн яблок, общая стоимость которых составила $10,1 млн. Этот показатель на 64% меньше, чем в сезоне 2023/24, когда экспорт яблок достиг 47 тыс. тонн.