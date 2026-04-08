Яблоки могут подешеветь: ухудшение качества и импорт давят на рынок

Ситуация на рынке яблок в Украине вызывает растущую обеспокоенность из-за ухудшения качества продукции и слабого спроса, что может привести к снижению цен в конце сезона.

По словам эксперта, часть урожая была собрана в условиях продолжительных дождей, что негативно отразилось на качестве плодов и их способности к хранению.

Яблоки, которые сейчас поступают из холодильных камер, в том числе с регулируемой газовой средой, демонстрируют худшую транспортабельность и сокращенный срок годности.

В то же время, рынок входит в более активную фазу конкуренции. Польский импорт фактически уже начался, а внутренние цены на тендерах крупных розничных сетей колеблются в диапазоне от 26 до 36 грн за килограмм. Такая разница объясняется неравномерным предложением, когда часть изготовителей пытается быстро реализовать остатки продукции.

Дополнительное давление создает импорт из Польши, где базовые сорта яблок предлагаются по конкурентным ценам и не уступают украинскому по качеству. Это стимулирует увеличение доли импортной продукции на внутреннем рынке.

При таком развитии событий аналитики допускают дальнейшую коррекцию цен вниз, особенно если имеющиеся объемы продукции не будут реализованы до завершения сезона.

Отметим, что в начале марта украинский рынок яблок демонстрировал существенный рост цен: в супермаркетах сортовые яблоки, в частности Golden Delicious и Red Chief, продаются примерно по 70 грн за килограмм.