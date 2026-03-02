Цены на яблоки в Украине подскочили: в розницу сортовые яблоки уже по 70 грн/кг

В начале марта 2026 г. украинский рынок яблок демонстрирует существенный рост цен: в супермаркетах сортовые яблоки, в частности Golden Delicious и Red Chief, продаются примерно по 70 грн за килограмм.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует East-fruit.

Почему цены на яблоки в Украине выросли

Еще несколько лет назад такой уровень цен казался маловероятным для массового сегмента.

Эксперты отмечают, что украинский рынок постепенно переходит к структурно более высокому ценовому уровню. Даже при достаточно хорошем урожае 2025 года, цены не вернулись к показателям многолетней давности.

"Производители и рынок в целом работают в условиях значительно более высоких затрат на энергию, хранение, логистику и рабочую силу. Сегодня мы уже видим розничные цены на качественное сортовое яблоко на уровне около 70 грн за килограмм (1,4 евро/кг), что еще несколько лет назад казалось маловероятным. дальнейшего роста цен остаются высокими", – отмечает Екатерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации и руководитель международной платформы EastFruit.

При этом на рынке сохраняется значительная ценовая дифференциация. На базарах яблока можно найти от 40 грн/кг, тогда как в супермаркетах и дискаунтерах предлагаются более дешевые позиции за счет меньшего калибра или более низкого качества партий. В то же время психологический рубеж в 70 грн/кг для качественного сортового яблока уже фактически преодолен.

Основными факторами удорожания стали инфляционное давление, рост затрат на хранение, логистику и энергоносители, а также сокращение предложения качественной продукции в конце сезона.

Напомним, в прошлом году Украина провела успешные переговоры с канадской стороной, в результате которых Агентство пищевой инспекции Канады (CFIA) утвердило программу по экспорту свежих яблок из Украины в Канаду.