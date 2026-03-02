Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Наличный курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на яблоки в Украине подскочили: в розницу сортовые яблоки уже по 70 грн/кг

яблоки
Сортовые яблоки в супермаркетах уже стоят 70 грн/кг / Freepik

В начале марта 2026 г. украинский рынок яблок демонстрирует существенный рост цен: в супермаркетах сортовые яблоки, в частности Golden Delicious и Red Chief, продаются примерно по 70 грн за килограмм.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует East-fruit.

Почему цены на яблоки в Украине выросли

Еще несколько лет назад такой уровень цен казался маловероятным для массового сегмента.

Эксперты отмечают, что украинский рынок постепенно переходит к структурно более высокому ценовому уровню. Даже при достаточно хорошем урожае 2025 года, цены не вернулись к показателям многолетней давности.

"Производители и рынок в целом работают в условиях значительно более высоких затрат на энергию, хранение, логистику и рабочую силу. Сегодня мы уже видим розничные цены на качественное сортовое яблоко на уровне около 70 грн за килограмм (1,4 евро/кг), что еще несколько лет назад казалось маловероятным. дальнейшего роста цен остаются высокими", – отмечает Екатерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации и руководитель международной платформы EastFruit.

При этом на рынке сохраняется значительная ценовая дифференциация. На базарах яблока можно найти от 40 грн/кг, тогда как в супермаркетах и дискаунтерах предлагаются более дешевые позиции за счет меньшего калибра или более низкого качества партий. В то же время психологический рубеж в 70 грн/кг для качественного сортового яблока уже фактически преодолен.

Основными факторами удорожания стали инфляционное давление, рост затрат на хранение, логистику и энергоносители, а также сокращение предложения качественной продукции в конце сезона.

Напомним, в прошлом году Украина провела успешные переговоры с канадской стороной, в результате которых Агентство пищевой инспекции Канады (CFIA) утвердило программу по экспорту свежих яблок из Украины в Канаду.

Автор:
Ольга Опенько