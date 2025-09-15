Дешевых уже не будет: сколько будут стоить яблоки в новом сезоне

В этом году украинцы снова не увидят дешевые яблоки на полках супермаркетов и базаров. Как пояснил президент украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник, ситуация связана не только с урожаем, но и изменением структуры рынка.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на SEEDS.

По прогнозам, осенью цены на яблоки составят 30–35 грн/кг, а окончательная цена может составить 40 грн/кг. Это значительно ниже пиковых 70–100 грн в прошлом сезоне, но уже не уровень "дешевого фрукта", к которому привыкли украинцы.

Почему яблоки дорожают

Украинский рынок яблок находится в фазе трансформации. Если раньше на нем было значительное количество ситуативных участников, выходивших в сезон с небольшими партиями продукции, сейчас постепенно остаются только профессиональные производители. Это компании с инвестициями в садоводство, инфраструктуру хранения и сортировки, а также с отлаженными каналами экспорта.

По словам экспертов отрасли, именно ориентация на внешние рынки становится ключевым фактором ценообразования. Украинское яблоко все чаще попадает не в производство концентрата, а на полки европейских супермаркетов, что изменяет структуру предложения на внутреннем рынке.

Растет доля товарных яблок, отвечающих требованиям качества, а это автоматически влечет за собой более высокую себестоимость и цену.

Экспортная составляющая фактически определяет порог цены. Если за рубежом яблоко реализуется по 40 грн за килограмм, то внутри страны оно не может стоить значительно дешевле, поскольку производители предпочитают более выгодную внешнюю продажу. Такой баланс позволяет избегать перепроизводства и ценовых оползней на внутреннем рынке, но в то же время делает яблоко менее доступным для украинского потребителя.

Добавим, что к концу августа оптовые партии реализовывались в диапазоне 35–45 грн за килограмм ($0,85–1,09/кг) в зависимости от сорта и объема закупки.

Крупнейшие производители яблок в Украине.

Среди ведущих производителей яблок в Украине выделяются три основных компании:

Фермерское хозяйство "Гадз" специализируется на выращивании яблок, груш и слив, а также активно экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран Европы, Ближнего Востока и Азии.

Компания "Сады Днепра", представляющая свою продукцию под брендом UApple стремительно расширяет масштабы производства — ежегодно площадь садов растет на 100 гектаров. Яблоки UApple присутствуют не только на внутреннем рынке, но и экспортируются в ЕС, страны Ближнего Востока и Азию.