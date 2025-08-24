В Украине стремительно дешевеют яблоки нового урожая: какие цены

Несмотря на то, что сбор яблок урожая в 2025 году начался недавно, отпускные цены на летние сорта уже демонстрируют ощутимое снижение. Только с начала этой недели яблоки подешевели в среднем на 12%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit .

В настоящее время оптовые партии реализуются в диапазоне 35–45 грн за килограмм ($0,85–1,09/кг) в зависимости от сорта и объема закупки.

Главной причиной понижения стоимости производители называют почти полное отсутствие спроса на яблоки летних сортов нового урожая. Значительная часть торговых сетей и оптовых компаний до сих пор предлагает яблоки прошлого года, среди которых немало импортированных из Польши.

Фермеры объясняют, что рынок находится под давлением сезонного увеличения предложения украинских яблок, в то время как спрос со стороны внутренних оптовиков и экспортеров остается низким. Это продолжает провоцировать дальнейший ценовой спад.

В то же время, аналитики подчеркивают: несмотря на нынешнее снижение, цена яблок в среднем все еще в 2,2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

По состоянию на середину июля цены на яблоки нового урожая формируются в пределах 60-70 грн/кг/, что в среднем в 2,9 раза дороже, чем в начале прошлого сезона.

Крупнейшие производители яблок в Украине.

Среди ведущих производителей яблок в Украине выделяются три основных компании:

Фермерское хозяйство "Гадз" специализируется на выращивании яблок, груш и слив, а также активно экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран Европы, Ближнего Востока и Азии.

Компания "Сады Днепра", представляющая свою продукцию под брендом UApple стремительно расширяет масштабы производства — ежегодно площадь садов растет на 100 гектаров. Яблоки UApple присутствуют не только на внутреннем рынке, но и экспортируются в ЕС, страны Ближнего Востока и Азию.