В Україні стрімко дешевшають яблука нового врожаю: які ціни

Попри те, що збирання яблук урожаю 2025 року розпочалося нещодавно, відпускні ціни на літні сорти вже демонструють відчутне зниження. Лише від початку цього тижня яблука подешевшали в середньому на 12%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

Нині оптові партії реалізуються у діапазоні 35–45 грн за кілограм ($0,85–1,09/кг) залежно від сорту та обсягу закупівлі.

Головною причиною зниження вартості виробники називають майже повну відсутність попиту на яблука літніх сортів нового врожаю. Значна частина торговельних мереж та оптових компаній досі пропонує торішні яблука, серед яких чимало імпортованих із Польщі.

Фермери пояснюють, що ринок перебуває під тиском сезонного збільшення пропозиції українських яблук, тоді як попит з боку внутрішніх оптовиків і експортерів залишається низьким. Це продовжує стимулювати подальший ціновий спад.

Водночас аналітики підкреслюють: попри нинішнє зниження, ціна яблук у середньому все ще у 2,2 раза перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Додамо, станом на середину липня ціни на яблука нового врожаю формуються в межах 60-70 грн/кг/, що в середньому у 2,9 раза дорожче, ніж на початку минулого сезону.

Найбільші виробники яблук в Україні

Серед провідних виробників яблук в Україні вирізняються три основні компанії:

Фермерське господарство "Гадз" спеціалізується на вирощуванні яблук, груш і слив, а також активно експортує свою продукцію більш ніж до 20 країн Європи, Близького Сходу та Азії.

Компанія "Сади Дніпра", яка представляє свою продукцію під брендом UApple, стрімко розширює масштаби виробництва — щороку площа садів зростає на 100 гектарів. Яблука UApple присутні не лише на внутрішньому ринку, а й експортуються до ЄС, країн Близького Сходу та Азії.