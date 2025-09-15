Дешевих уже не буде: скільки коштуватимуть яблука у новому сезоні

Цьогоріч українці знову не побачать дешевих яблук на полицях супермаркетів і базарів. Як пояснив президент української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник, ситуація пов’язана не лише з урожаєм, а й зі зміною структури ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на SEEDS.

За прогнозами, восени ціни на яблука складуть 30–35 грн/кг, а остаточна ціна може сягнути 40 грн/кг. Це значно нижче за пікові 70–100 грн минулого сезону, але вже не рівень "дешевого фрукту", до якого звикли українці.

Чому яблука дорожчають

Український ринок яблук перебуває у фазі трансформації. Якщо раніше на ньому була значна кількість ситуативних учасників, які виходили в сезон із невеликими партіями продукції, то зараз поступово залишаються лише професійні виробники. Це компанії з інвестиціями у садівництво, інфраструктуру зберігання та сортування, а також із налагодженими каналами експорту.

За словами експертів галузі, саме орієнтація на зовнішні ринки стає ключовим фактором ціноутворення. Українське яблуко дедалі частіше потрапляє не у виробництво концентрату, а на полиці європейських супермаркетів, що змінює структуру пропозиції на внутрішньому ринку.

Зростає частка товарних яблук, які відповідають вимогам якості, а це автоматично тягне за собою вищу собівартість і ціну.

Експортна складова фактично визначає «поріг» ціни. Якщо за кордоном яблуко реалізується по 40 грн за кілограм, то всередині країни воно не може коштувати значно дешевше, оскільки виробники віддають перевагу вигіднішому зовнішньому продажу. Такий баланс дозволяє уникати надвиробництва та цінових обвалів на внутрішньому ринку, але водночас робить яблуко менш доступним для українського споживача.

Додамо, що на кінець серпня оптові партії реалізуювалися у діапазоні 35–45 грн за кілограм ($0,85–1,09/кг) залежно від сорту та обсягу закупівлі.

Найбільші виробники яблук в Україні

Серед провідних виробників яблук в Україні вирізняються три основні компанії:

Фермерське господарство "Гадз" спеціалізується на вирощуванні яблук, груш і слив, а також активно експортує свою продукцію більш ніж до 20 країн Європи, Близького Сходу та Азії.

Компанія "Сади Дніпра", яка представляє свою продукцію під брендом UApple, стрімко розширює масштаби виробництва — щороку площа садів зростає на 100 гектарів. Яблука UApple присутні не лише на внутрішньому ринку, а й експортуються до ЄС, країн Близького Сходу та Азії.