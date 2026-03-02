Ціни на яблука в Україні зросли: у роздрібі сортові фрукти вже по 70 грн/кг

На початку березня 2026 року український ринок яблук демонструє суттєве зростання цін: у супермаркетах сортові яблука, зокрема Golden Delicious і Red Chief, продаються приблизно по 70 грн за кілограм.

Як пише Delo.ua, про це інформує East-fruit.

Чому ціни на яблука в Україні зросли

Ще кілька років тому такий рівень цін здавався малоймовірним для масового сегмента.

Експерти відзначають, що український ринок поступово переходить до структурно вищого цінового рівня. Навіть при достатньо хорошому врожаї 2025 року ціни не повернулися до показників кількарічної давності.

"Виробники та ринок загалом працюють в умовах значно вищих витрат на енергію, зберігання, логістику та робочу силу. Сьогодні ми вже бачимо роздрібні ціни на якісне сортове яблуко на рівні близько 70 грн за кілограм ( 1,4 євро/кг), що ще кілька років тому здавалося малоймовірним. З урахуванням пошкодження переважно кісточкових, але і яблучних садів зимовими морозами, ризики подальшого зростання цін залишаються високими", – зазначає Катерина Звєрєва, директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації та керівниця міжнародної платформи EastFruit.

При цьому на ринку зберігається значна цінова диференціація. На базарах яблука можна знайти від 40 грн/кг, тоді як у супермаркетах і дискаунтерах пропонуються дешевші позиції за рахунок меншого калібру або нижчої якості партій. Водночас психологічний рубіж у 70 грн/кг для якісного сортового яблука вже фактично подолано.

Основними факторами подорожчання стали інфляційний тиск, зростання витрат на зберігання, логістику та енергоносії, а також скорочення пропозиції якісної продукції наприкінці сезону.

Нагадаємо, в минулому році Україна провела успішні переговори із канадською стороною, в результаті яких Агентство харчової інспекції Канади (CFIA) затвердило програму експорту свіжих яблук з України до Канади.