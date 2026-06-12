OpenAI планує суттєво знизити ціни через конкуренцію з Anthropic

Американська компанія OpenAI розглядає можливість значного зниження вартості своїх послуг, готуючись до аналогічних кроків з боку свого головного конкурента — компанії Anthropic.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, творець ChatGPT наразі оцінює різні варіанти зміни тарифної політики. Зокрема, йдеться про зниження цін на токени — базові одиниці виміру обсягу даних при використанні штучного інтелекту.

Керівництво компанії піде на цей крок, якщо Anthropic (розробник чат-бота Claude) першою запустить хвилю удешевлення. Обговорення перебувають на ранній стадії, тому остаточних рішень наразі не ухвалено. В OpenAI від офіційних коментарів відмовилися.

Цінова війна напередодні виходу на біржу

Загострення боротьби за користувачів відбувається на тлі підготовки обох ШІ-гігантів до виходу на фондовий ринок, що має дозволити їм капіталізувати шалений інтерес до генеративних технологій. Ситуація на ринку динамічно змінюється:

Фінансові показники: компанія OpenAI нещодавно подала конфіденційну заявку на IPO, а під час березневого раунду фінансування її оцінили у 852 мільярди доларів.

Позиції конкурента: компанія Anthropic уже залучила інвестиційні банки для підготовки власного лістингу, а її оцінка у травні сягнула рекордної позначки у 965 мільярдів доларів.

Інші гравці: на ринку очікується IPO компанії SpaceX Ілона Маска з оцінкою близько 1,8 трильйона доларів (куди входять xAI, супутниковий бізнес та мережа X), а також зберігається тиск з боку Microsoft та Google.

Попри астрономічні оцінки компаній, загальний ентузіазм інвесторів дедалі частіше стикається з реальністю величезних витрат на утримання ШІ-інфраструктури. Деякі компанії були змушені встановити жорсткі ліміти на використання ШІ-інструментів для своїх співробітників.

Нагадаємо, OpenAI перетворить ChatGPT на "супердодаток" перед виходом на біржу. Компанія планує наймасштабнішу в своїй історії модернізацію чат-бота, яка міститиме розширені інструменти для написання коду та автономних ШІ-агентів, що має суттєво наростити доходи розробника напередодні виходу на ринок публічних акцій.