Міноборони оголосило про реформу військової служби: нові контракти, виплати та правила переведення

Міністерство оборони України запускає комплексну трансформацію військової служби, яка запроваджує чіткі терміни служби, справедливу оплату, автоматизацію процесів та гарантії відстрочки. Головна мета реформи — зміцнити довіру до армії та посилити бойові підрозділи на передовій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

На першому етапі трансформація охоплює п'ять ключових напрямів, які докорінно змінюють умови проходження служби як для цивільних, так і для чинних військовослужбовців.

Чіткі терміни та умови нових контрактів

Міноборони запроваджує три типи контрактів із фіксованим часом служби та оновленою системою фінансового забезпечення:

Піхотно-штурмовий контракт: передбачений для піхотинців, штурмовиків, медиків та навідників. Цивільні підписують його на 14 місяців, чинні військові — на 10 місяців, а звільнені під час особливого періоду — на 6+ місяців. Середня зарплата становитиме 300 000 грн, а максимальна — до 460 000 грн на місяць. Виплати базуються на ставці 20 000 грн та щоденних надбавках за бойові завдання за принципом «10/20/40» (10 тисяч за день на позиціях, 20 тисяч за ударно-пошукові дії, 40 тисяч за штурм).

Бойовий контракт: розрахований на операторів БпЛА, НРК, фахівців РЕБ та артилеристів терміном на 24 місяці. Зарплата становить від 30 000 до 120 000 грн на місяць, залежно від близькості до першої лінії. Надбавки нараховуються за виконання завдань (30 тисяч — забезпечення, 50 тисяч — командні пункти, 100 тисяч — бій).

Базовий контракт: передбачений для посад поза бойовими частинами на 24 місяці. Мінімальна виплата становить 30 000 грн, але у разі залучення до бойових завдань у штабах або на першій лінії передбачені відповідні доплати (максимально до 120 000 грн).

Додатково запроваджено премії — 100 000 грн за взяття ворога в полон та 15 000 грн за ліквідацію противника у стрілецькому бою. При першому укладанні контракту виплачується одноразова допомога (27 000 – 33 000 грн), а також щорічні оздоровчі від 20 000 грн.

Гарантовані відстрочки та автоматичні переведення

Після завершення контрактів військовослужбовці отримують право на довгострокову відстрочку від мобілізації. Для коротких контрактів (6+, 10, 14 місяців) базова відстрочка триває 6 місяців, до якої додається по 3 місяці за кожен місяць на бойових та по 6 місяців за кожен рік служби з 2022 року. Для контрактів на 24 місяці додається 1 день відстрочки за кожен день на бойових.

Також у застосунку Армія+ запускається функціонал автоматичного переведення між підрозділами. Військові у званні до старшого сержанта включно зможуть раз на рік без бюрократії перевестися в іншу частину в межах свого оперативного корпусу (сектору відповідальності).

Спрощене повернення із СЗЧ

Військовослужбовці ЗСУ та ДССТ, які вчинили СЗЧ до 11.06.2026 року, отримають можливість добровільно повернутися у стрій за спрощеною процедурою протягом 100 днів.

Оновлений механізм передбачає такі умови:

Подання рапорту: подати заявку можна через Армія+, Центри рекрутингу або безпосередньо в обрану частину, при цьому контактувати з колишнім підрозділом не потрібно.

Вибір підрозділу: військовий може самостійно обрати нове місце служби серед 55 найбільш ефективних частин за рейтингом системи Delta.

Забезпечення та захист: грошове, речове та продовольче забезпечення відновлюється в день зарахування до списків. Протягом наступних 6 місяців переведення без згоди військового заборонене.

Для бійців Національної гвардії України аналогічний функціонал у застосунку обіцяють запустити найближчими днями.

Нагадаємо, Міноборони прогнозує зміну парадигми війни з РФ завдяки штучному інтелекту. Інтеграція штучного інтелекту у збройні мережі та прискорення ухвалення рішень на полі бою призведуть до суттєвих трансформацій у військовому протистоянні вже найближчими роками.