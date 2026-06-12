Міноборони прогнозує зміну парадигми війни з РФ завдяки штучному інтелекту

Інтеграція штучного інтелекту у збройні мережі та прискорення ухвалення рішень на полі бою призведуть до повної зміни парадигми ведення війни найближчими роками.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інтерв'ю керівника Центру дослідження штучного інтелекту Міністерства оборони України Данила Цьвока агентству Reuters.

За його словами, Україна, яка вже п'ятий рік веде боротьбу проти повномасштабного російського вторгнення, активно впроваджує ШІ для багатьох фронтових завдань. Технології використовують для наведення безпілотників на цілі, планування бойових операцій та аналізу даних про російські ракетні удари.

У майбутньому всі ці інструменти планують об'єднати в єдину мережу, що призведе до так званої війни операційних систем із РФ у найближчі три-п'ять років, якщо конфлікт триватиме. Перевагу отримає та система, яка матиме більше даних, краще їх розумітиме та пропонуватиме точніші рішення.

Єдина екосистема для армії та технологічні виклики

Центр дослідження ШІ був створений у березні в межах стратегії Міністра оборони Михайла Федорова щодо цифровізації оборони. Зараз дрони та наземні роботи допомагають розв'язувати проблему дефіциту особового складу, а використання ШІ має ще більше скорочити час від планування до виконання удару по ворогу.

Головні технологічні плани та виклики включають такі напрями:

Єдина операційна система: створення цифрової платформи для рекомендації бойових рішень на всіх рівнях — від окремих фронтових підрозділів до стратегічного командування.

Швидкість аналізу: прискорення обробки великих масивів даних із лінії фронту протяжністю 1200 кілометрів для надання оперативних порад командирам.

Участь людини: збереження принципу обов'язкової участі людини в ухваленні бойових рішень, хоча з часом автономні системи можуть почати випереджати людей за швидкістю дій.

Український досвід викликає великий інтерес у західних технологічних компаній, які хочуть протестувати власні програми та отримати реальні бойові дані. Деякі партнери уже постачають свої системи для ЗСУ. Для обміну інформацією з країнами-союзниками Україна створила проєкт Brave1 Dataroom.

Водночас Росія також розвиває свої можливості ШІ, що, за даними командування Повітряних сил, уже дозволяє ворогу швидше планувати масовані атаки безпілотників та ракет на українські міста.

Нагадаємо, понад 100 українських компаній отримали доступ до Brave1 Dataroom для тренування ШІ під дрони-перехоплювачі. Вітчизняні розробники активно використовують цей державний ресурс для навчання моделей штучного інтелекту на основі реальних бойових даних з метою створення нових ефективних безпілотних систем.