Залізничний експорт через Молдову перевищив 1,5 млн тонн: яких товарів перевезли найбільше

Передачі вантажів через українсько-молдовські залізничні переходи зросли на 35% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Суттєве збільшення експорту зерна до 491,8 тис. тонн компенсувало падіння за окремими категоріями будівельних матеріалів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider.

"За сім місяців 2026 року через прикордонні переходи з Молдовою передано 1 млн 511,5 тис. т вантажів. Порівняно з відповідним періодом торік зростання становить 35%", — зазначив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов.

Структура вантажних перевезень

Основний обсяг перевезень забезпечили такі категорії товарів:

зернові — 491,8 тис. тонн (перше місце, зростання на 194%);

мінбудматеріали — 358,4 тис. тонн (обсяг відповідає показникам 2025 року);

цемент — 146,7 тис. тонн (скорочення на 53 тис. тонн до минулого року);

чорні метали — 129,3 тис. тонн (зростання на 14 тис. тонн);

хімічні та мінеральні добрива — 100,6 тис. тонн (зростання на 99 тис. тонн).

Нагадаємо, у серпні обсяг експортних перевезень зерна залізницею скоротився на 72% порівняно з липнем. Основне падіння потоків відбулося в напрямку портів Великої Одеси, тоді як перевалка через порт Ізмаїл та західні кордони зросла.