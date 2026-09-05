Біля Запорізької АЕС оголосили локальне перемир’я для ремонту єдиної лінії електропередач

Біля окупованої росіянами Запорізької АЕС 5 вересня почалося локальне перемир’я для ремонту пошкодженої лінії електропередач "Феросплавна-1". Станція з 20 серпня не має зовнішнього живлення і використовує дизель-генератори.

Як пише Dilo, про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Чому це важливо

"Ще одне локальне перемир’я, досягнуте за посередництва МАГАТЕ, набуло чинності, щоб забезпечити ремонт ліній електропередач, необхідний для відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС після тривалого відключення", — йдеться у повідомленні.

За даними агентства з атомної енергії, 20 серпня станція втратила зв’язок з єдиною доступною лінією — "Феросплавна-1" напругою 330 кВ. Причиною стало пошкодження лінії через військову активність на північному березі Дніпра.

Відтоді ЗАЕС використовує аварійні дизель-генератори для охолодження шести реакторів і басейнів з відпрацьованим паливом.

Ремонт проведуть після розмінування

Під час локального припинення вогню українські техніки мають розпочати ремонт після розмінування території біля пошкодженої лінії.

Представники МАГАТЕ стежитимуть за проведенням робіт. За словами Гроссі, це сьоме локальне припинення вогню, узгоджене за його посередництва для запобігання ядерній аварії.

Представники МАГАТЕ стежитимуть за проведенням ремонтних робіт

В агентстві також зазначили, що запаси дизельного палива на станції скорочуються. Без відновлення зовнішнього електропостачання або поповнення запасів палива ЗАЕС може повністю втратити живлення протягом кількох днів.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що Запорізька АЕС може повністю залишитися без електропостачання приблизно за десять днів, якщо не відновити зовнішню лінію електропередач або не доставити додаткове дизельне паливо для роботи аварійних дизель-генераторів.