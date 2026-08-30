Запорізька АЕС може повністю відключитися приблизно за десять днів – МАГАТЕ

Окупована росіянами Запорізька атомна електростанція може повністю залишитися без електропостачання приблизно за десять днів, якщо не відновити зовнішню лінію електропередач або не доставити додаткове дизельне паливо для роботи аварійних дизель-генераторів.

Як пише Delo.ua, про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

ЗАЕС працює на дизель-генераторах

Очільник МАГАТЕ нагадав, що 20 серпня ЗАЕС втратила зв’язок із єдиною лінією зовнішнього живлення, що залишалася в роботі, 330-кіловольтною лінією "Феросплавна-1", та автоматично перейшла на резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. На сьогодні кілька аварійних дизель-генераторів забезпечують станцію електроенергією, необхідною для підтримання ключових функцій ядерної безпеки. Зокрема, електроживлення потрібне насосам, які охолоджують усі шість реакторів ЗАЕС та басейни витримки відпрацьованого ядерного палива.

За даними МАГАТЕ, зараз ЗАЕС має запас дизельного палива приблизно на десять днів - це мінімальний нормативний рівень.

Запас палива

Представникам МАГАТЕ сказали, що останнє постачання палива на резервуари ЗАЕС відбулося майже пів року тому, у березні. Чергове постачання, заплановане на травень, як повідомляється, затрималося через «часті бойові дії в цьому районі».

Сама МАГАТЕ не мала змоги відвідувати це сховище пального з березня 2025 року — окупанти на ЗАЕС посилаються на міркування безпеки. Утім фахівці МАГАТЕ фіксували перекачування кількох десятків тонн дизпального з двох різних локацій поблизу ЗАЕС на саму станцію.

"Без відновлення зовнішнього електропостачання або додаткових постачань дизельного палива найближчим часом станція може зіткнутися з повною втратою електроживлення приблизно за десять днів", - наголосив Гроссі.

МАГАТЕ намагається узгодити локальне припинення вогню для ремонту лінії "Феросплавна-1". Це буде вже сьома подібна домовленість із кінця минулого року. У разі успішного ремонту зовнішнє електропостачання ЗАЕС можна буде відновити.

Також агентство повідомило про три інциденти з безпілотниками на території атомного об'єкта, що сталися цього тижня. 25 серпня один із БпЛА вибухнув біля ставка-охолоджувача, внаслідок чого отримали поранення два співробітники станції. 26 серпня ще один дрон упав у районі сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, а третій, як повідомляється, потрапив до системи зрошення енергоблоків.

Радіаційний фон на станції залишається в нормі.

Що відбувається на ЗАЕС?

Запорізька АЕС в Енергодарі до війни забезпечувала близько п'ятої частини всієї української електроенергії та була найбільшою атомною станцією у Європі.

Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Але Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями. Крім того, російські військові розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами