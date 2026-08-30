Запорожская АЭС может полностью отключиться примерно через десять дней – МАГАТЭ

Оккупированная россиянами Запорожская атомная электростанция может полностью остаться без электроснабжения примерно за десять дней, если не восстановить внешнюю линию электропередач или доставить дополнительное дизельное топливо для работы аварийных дизель-генераторов.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

ЗАЭС работает на дизель-генераторах

Глава МАГАТЭ напомнил, что 20 августа ЗАЭС потеряла связь с оставшейся в работе единственной линией внешнего питания 330-киловольтной линией "Ферросплавная-1" и автоматически перешла на резервные дизель-генераторы, обеспечивающие работу критически важных систем безопасности. На сегодняшний день несколько аварийных дизель-генераторов обеспечивают станцию электроэнергией, необходимой для поддержания ключевых функций ядерной безопасности. В частности, электропитание требуется насосам, охлаждающим все шесть реакторов ЗАЭС и бассейнам выдержки отработанного ядерного топлива.

По данным МАГАТЭ, сейчас ЗАЭС имеет запас дизельного топлива примерно на десять дней – это минимальный нормативный уровень.

Запас топлива

Представителям МАГАТЭ сказали, что последняя поставка топлива на резервуары ЗАЭС состоялась почти пол года назад, в марте. Очередная поставка, запланированная на май, как сообщается, задержалась из-за «частых боевых действий в этом районе».

Сама МАГАТЭ не имела возможности посещать это хранилище горючего с марта 2025 года — оккупанты на ЗАЭС ссылаются на соображения безопасности. Впрочем, специалисты МАГАТЭ фиксировали перекачку нескольких десятков тонн дизтоплива из двух разных локаций вблизи ЗАЭС на саму станцию.

"Без восстановления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшее время станция может столкнуться с полной потерей электропитания примерно через десять дней", - подчеркнул Гросси.

МАГАТЭ пытается согласовать локальное прекращение огня для ремонта линии "Ферросплавная-1". Это будет уже седьмая подобная договоренность с конца прошлого года. При успешном ремонте внешнее электроснабжение ЗАЭС можно будет восстановить.

Также агентство сообщило о трех инцидентах с беспилотниками на территории атомного объекта, произошедших на этой неделе. 25 августа один из БпЛА взорвался у пруда-охладителя, в результате чего получили ранения два сотрудника станции. 26 августа еще один дрон упал в районе сухого хранилища отработанного ядерного топлива, а третий, как сообщается, попал в систему орошения энергоблоков.

Радиационный фон на станции остается в норме.

Что происходит на ЗАЭС?

Запорожская АЭС в Энергодаре до войны обеспечивала около пятой части всей украинской электроэнергии и была крупнейшей атомной станцией в Европе.

Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Но Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу. В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторов установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями. Кроме того, российские военные разворачивают на ЗАЭС пункты управления дронами.