На Запорожской АЭС блекаут: станция работает на дизель-генераторах

20 августа Запорожская атомная электростанция в пятнадцатый раз за этот год осталась без внешнего электроснабжения и автоматически перешла на резервные дизель-генераторы, обеспечивающие работу критически важных систем безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".

Там подчеркнули, что регулярные блэкауты на ЗАЭС изнашивают оборудование и повышают риски безопасности. Частое включение дизель-генераторов приводит к более быстрой деградации оборудования.

В "Энергоатоме" отметили, что очередной блекаут еще раз подтверждает: ситуация на Запорожской АЭС остается хрупкой, а риски для ядерной и радиационной безопасности под влиянием некомпетентных российских "управленцев" усугубляются.

В компании подчеркнули, что единственной гарантией безопасной работы станции остается деоккупация ЗАЭС и возвращение под полный контроль Украины и единственного легитимного оператора – АО "НАЭК "Энергоатом".

Напомним, 4 августа Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и около часа работала на дизель-генераторах.

Что происходит на ЗАЭС?

Запорожская АЭС в Энергодаре до войны обеспечивала около пятой части всей украинской электроэнергии и была крупнейшей атомной станцией в Европе.

Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Но Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу. В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторов установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями. Кроме того, российские военные разворачивают на ЗАЭС пункты управления дронами.