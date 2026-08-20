Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,78

+0,08

EUR

51,83

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,87

44,77

EUR

52,17

51,90

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Запорізькій АЕС блекаут: станція працює на дизель-генераторах

ЗАЕС
ЗАЕС перебуває під окупацією росіян із березня 2022 року. Фото: facebook.com/zapnpp/

20 серпня Запорізька атомна електростанція впʼятнадцяте за цей рік залишилася без зовнішнього електропостачання та автоматично перейшла на резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Там наголосили,що  регулярні блекаути на ЗАЕС зношують обладнання та підвищують ризики для безпеки. Часте вмикання дизель-генераторів призводить до швидшої деградації обладнання.

В "Енергоатомі" зауважили, що черговий блекаут вкотре підтверджує: ситуація на Запорізькій АЕС залишається крихкою, а ризики для ядерної та радіаційної безпеки під впливом некомпетентних російських "управлінців" посилюються.

В компанії підкреслили, що єдиною гарантією безпечної роботи станції залишається деокупація ЗАЕС та повернення під повний контроль України й єдиного легітимного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, 4 серпня Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання та близько години працювала на дизель-генераторах.

Що відбувається на ЗАЕС?

Запорізька АЕС в Енергодарі до війни забезпечувала близько п'ятої частини всієї української електроенергії та була найбільшою атомною станцією у Європі. 

Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Але Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями. Крім того, російські військові розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності