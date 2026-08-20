На Запорізькій АЕС блекаут: станція працює на дизель-генераторах

20 серпня Запорізька атомна електростанція впʼятнадцяте за цей рік залишилася без зовнішнього електропостачання та автоматично перейшла на резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Там наголосили,що регулярні блекаути на ЗАЕС зношують обладнання та підвищують ризики для безпеки. Часте вмикання дизель-генераторів призводить до швидшої деградації обладнання.

В "Енергоатомі" зауважили, що черговий блекаут вкотре підтверджує: ситуація на Запорізькій АЕС залишається крихкою, а ризики для ядерної та радіаційної безпеки під впливом некомпетентних російських "управлінців" посилюються.

В компанії підкреслили, що єдиною гарантією безпечної роботи станції залишається деокупація ЗАЕС та повернення під повний контроль України й єдиного легітимного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, 4 серпня Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання та близько години працювала на дизель-генераторах.

Що відбувається на ЗАЕС?

Запорізька АЕС в Енергодарі до війни забезпечувала близько п'ятої частини всієї української електроенергії та була найбільшою атомною станцією у Європі.

Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Але Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями. Крім того, російські військові розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами