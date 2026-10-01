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Новини
Дата публікації

Оформлення вантажних перевезень хочуть повністю перевести в онлайн

вантажівки
Вантажні перевезення хочуть повністю перевести в онлайн / Freepik

Міністерство цифрової трансформації планує повністю перевести вантажну документацію в онлайн та розвивати систему електронної товарно-транспортної накладної. Це має скоротити кількість паперових документів для перевізників і пришвидшити обмін інформацією між учасниками перевезень.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінцифри.

Для розвитку цифрових сервісів у транспорті та логістиці Мінцифра підписала меморандум про співпрацю зі швейцарською організацією Helvetas.

Одним із головних напрямів стане подальший розвиток системи е-ТТН та переведення транспортних документів в електронний формат.

Зараз при використанні паперової товарно-транспортної накладної компаніям доводиться друкувати щонайменше чотири примірники, збирати підписи та чекати повернення документів поштою, зокрема для проведення оплати за перевезення.

За словами заступника міністра цифрової трансформації Олександра Закусила, мета співпраці — перевести цей процес повністю в онлайн.

Окремо сторони планують працювати над цифровими рішеннями для транспортного та логістичного сектору, тестувати нові технічні рішення та проводити навчання для фахівців.

Конкретних строків повного переходу транспортної документації в онлайн у повідомленні не названо.

Нагадаємо, у 2026 році Україна поетапно переходить на е-ТТН. До кінця року планують завершити модернізацію системи та запустити спеціалізовані форми електронних накладних, а обов’язкове використання е-ТТН заплановане з 1 січня 2027 року.

Автор:
Тетяна Гойденко

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