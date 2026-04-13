Україна готує обов’язковий перехід на е-ТТН з 2027 року
Міністерство розвитку громад та територій оприлюднило проєкт закону про впровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) у внутрішніх вантажних перевезеннях. Документ передбачає системну цифровізацію ринку та перехід до повноцінного електронного документообігу в логістиці.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення відомства.
Законопроєкт встановлює дату обов’язкового використання е-ТТН з 1 січня 2027 року. Паперовий формат залишиться лише як виняток — у випадках технічної неможливості оформлення електронного документа.
Ініціатива спрямована на зниження операційних витрат бізнесу, автоматизацію обліку вантажів і підвищення прозорості перевезень. Очікується, що цифровий формат також посилить контроль за ринком, зокрема дозволить ефективніше протидіяти тіньовим схемам і перевантаженню транспорту.
Окремий блок змін стосується контролю вагових параметрів, що має зменшити навантаження на дорожню інфраструктуру та обмежити її передчасне зношення.
Наразі е-ТТН уже доступна для використання: на ринку працюють шість авторизованих платформ електронного документообігу, що дозволяє компаніям поступово відмовлятися від паперових накладних ще до набуття обов’язковості.
Ініціатива є частиною ширшої політики цифровізації транспортної галузі та формування прозорих правил роботи для всіх учасників ринку.
Нагадаємо, раніше відомство презентувало дорожню карту впровадження е-ТТН. Ера стосів паперу в кабінах фур добігає кінця, а на зміну їм прийде прозора та швидка цифрова модель.