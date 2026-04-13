Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Наличный курс:

USD

43,65

43,46

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина готовит обязательный переход на е-ТТН с 2027 года

Украина готовит обязательный переход на е-ТТН с 2027 года / Shutterstock

Министерство развития общин и территорий обнародовало проект закона о внедрении электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН) во внутренних грузовых перевозках. Документ предусматривает системную цифровизацию рынка и переход к полноценному электронному документообороту в логистике.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ведомства.

Законопроект устанавливает дату обязательного использования е-ТТН с 1 января 2027 года. Бумажный формат останется только в виде исключения – в случаях технической невозможности оформления электронного документа.

Инициатива направлена на снижение операционных расходов бизнеса, автоматизацию учета грузов и повышение прозрачности перевозок. Ожидается, что цифровой формат также усилит контроль за рынком, в частности позволит более эффективно противодействовать теневым схемам и перегрузке транспорта.

Отдельный блок изменений касается контроля весовых параметров, что должно уменьшить нагрузку на дорожную инфраструктуру и ограничить ее преждевременный износ.

Сейчас е-ТТН уже доступна для использования: на рынке работают шесть авторизованных платформ электронного документооборота, что позволяет компаниям постепенно отказываться от бумажных накладных еще до обязательности.

Инициатива является частью более широкой политики цифровизации транспортной отрасли и формирование прозрачных правил работы для всех участников рынка.

Напомним, ранее ведомство представило дорожную карту внедрения е-ТТН. Эра стопок бумаги в кабинах фур подходит к концу, а на смену им придет прозрачная и быстрая цифровая модель.

Автор:
Татьяна Гойденко