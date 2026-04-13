Украина готовит обязательный переход на е-ТТН с 2027 года

Министерство развития общин и территорий обнародовало проект закона о внедрении электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН) во внутренних грузовых перевозках. Документ предусматривает системную цифровизацию рынка и переход к полноценному электронному документообороту в логистике.

Законопроект устанавливает дату обязательного использования е-ТТН с 1 января 2027 года. Бумажный формат останется только в виде исключения – в случаях технической невозможности оформления электронного документа.

Инициатива направлена на снижение операционных расходов бизнеса, автоматизацию учета грузов и повышение прозрачности перевозок. Ожидается, что цифровой формат также усилит контроль за рынком, в частности позволит более эффективно противодействовать теневым схемам и перегрузке транспорта.

Отдельный блок изменений касается контроля весовых параметров, что должно уменьшить нагрузку на дорожную инфраструктуру и ограничить ее преждевременный износ.

Сейчас е-ТТН уже доступна для использования: на рынке работают шесть авторизованных платформ электронного документооборота, что позволяет компаниям постепенно отказываться от бумажных накладных еще до обязательности.

Инициатива является частью более широкой политики цифровизации транспортной отрасли и формирование прозрачных правил работы для всех участников рынка.

Напомним, ранее ведомство представило дорожную карту внедрения е-ТТН. Эра стопок бумаги в кабинах фур подходит к концу, а на смену им придет прозрачная и быстрая цифровая модель.