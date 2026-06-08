Защита от блекаутов: Украина уже получила 3325 единиц энергооборудования и ждет новой партии

С начала года в Украину поступило 3325 единиц энергетического оборудования для поддержки стабильной работы сетей. К ним относятся генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки, котлы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство энергетики.

Эту технику предоставили партнеры из таких стран и организаций: ЕС, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Швеция UNICEF/WASH, PFRU, VOLVO.

В настоящее время ожидается поступление следующей партии помощи, содержащей более 1520 генераторов; 450 трансформаторов; 159 единиц другого оборудования, включая котлы, блочно-модульные котельные и когенерационные установки.

Со складов специального хаба в украинские регионы с начала года отгрузили 394 гуманитарных груза. Их общий вес составляет более 3 тысяч тонн. Области получили 2387 генераторов; 75 трансформаторов; 160 единиц котельных, когенерационных установок и котлов.

Всего с марта 2022 под координацией Министерства энергетики в Украину прибыло 2299 гуманитарных грузов. Общий вес этого оборудования превышает 29,5 тыс. тонн. Из них более 26,7 тыс. тонн специалисты уже распределили между регионами.

Напомним, правительство выделило из резервного фонда 3 млрд грн для установки 216 блочно-модульных котельных. Эти средства будут направлены на приобретение комплектующих, а также на проведение монтажных и строительных работ.