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Захист від блекаутів: Україна вже отримала 3325 одиниць енергообладнання та чекає на нову партію

генератор
Понад 3300 одиниць енергетичного обладнання вже надійшло до України / Міненерго

З початку року до України надійшло 3325 одиниць енергетичного обладнання для підтримки стабільної роботи мереж. Сюди входять генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство енергетики.

Цю техніку надали партнери з таких країн та організацій: ЄС, Австрія, Азербайджан, Бельгія, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Словаччина, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція, Японія, Чехія, Польща, Кіпр, UNICEF/WASH, PFRU, VOLVO.

Наразі очікується надходження наступної партії допомоги, яка містить понад 1520 генераторів; 450 трансформаторів; 159 одиниць іншого обладнання, серед якого котли, блочно-модульні котельні та когенераційні установки.

Зі складів спеціального хабу в українські регіони з початку року відвантажили 394 гуманітарні вантажі. Їхня загальна вага становить понад 3 тисячі тонн. Області отримали 2387 генераторів; 75 трансформаторів; 160 одиниць котелень, когенераційних установок і котлів.

Загалом з березня 2022 року під координацією Міністерства енергетики до України прибуло 2299 гуманітарних вантажів. Спільна вага цього обладнання перевищує 29,5 тис. тонн. Із них понад 26,7 тис. тонн фахівці вже розподілили між регіонами.

Нагадаємо, уряд виділив з резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень. Ці кошти спрямують на придбання комплектуючих, а також на проведення монтажних і будівельних робіт. 

Автор:
Тетяна Ковальчук