Украина получит 80 млн евро кредита на развитие распределенной генерации
Украина и Финляндия ужесточают сотрудничество в сфере энергетики и развития распределенной генерации. Во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо было подписано рамочное соглашение между "Укрнафтой" и финской компанией Wärtsilä по поставкам комплектного оборудования для газопоршневых установок.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Проект реализуется совместно с Finnish-Ukrainian Investment Facility (FUIF) и предусматривает поэтапное развертывание газопоршневой распределенной генерации в Украине.
На первом этапе уже привлечен кредит Европейского банка реконструкции и развития на 80 млн. евро. Кредитное соглашение подписано, государственная гарантия подтверждена, а закупки оборудования продолжаются в соответствии с процедурами ЕБРР.
Для следующих этапов Украина планирует использовать финансирование FUIF, чтобы масштабировать программу и расширить установку газопоршневых электростанций на базе оборудования Wärtsilä.
Речь идет о развитии распределенной генерации - системы небольших локальных электростанций, позволяющих быстрее восстанавливать энергоснабжение, снижать нагрузку на централизованную энергосистему и повышать устойчивость регионов к атакам на энергетическую инфраструктуру.
Ожидается, что реализация проектов поможет:
- усилить энергетическую безопасность регионов
- обеспечить балансировку объединенной энергосистемы
- поддержать работу критической инфраструктуры
- увеличить резервные генерирующие мощности
Углубление сотрудничества с Финляндией демонстрирует готовность международных партнеров финансировать энергетические проекты в Украине даже в условиях войны.
В итоге ставка на распределенную газовую генерацию становится одним из ключевых направлений усиления энергетической устойчивости Украины. Новые проекты должны помочь реагировать на дефицит мощностей и уменьшить риски для критической инфраструктуры.
Напомним, в феврале Украина и ЕБРР начали готовить новые финансовые решения для поддержки энергетического сектора: в частности, кредит в размере 90 млн. евро для НЭК "Укрэнерго" и временное перераспределение 160 млн. евро на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона.