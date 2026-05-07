Украина получит 80 млн евро кредита на развитие распределенной генерации

Украина и Финляндия ужесточают сотрудничество в сфере энергетики и развития распределенной генерации. Во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо было подписано рамочное соглашение между "Укрнафтой" и финской компанией Wärtsilä по поставкам комплектного оборудования для газопоршневых установок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Проект реализуется совместно с Finnish-Ukrainian Investment Facility (FUIF) и предусматривает поэтапное развертывание газопоршневой распределенной генерации в Украине.

На первом этапе уже привлечен кредит Европейского банка реконструкции и развития на 80 млн. евро. Кредитное соглашение подписано, государственная гарантия подтверждена, а закупки оборудования продолжаются в соответствии с процедурами ЕБРР.

Для следующих этапов Украина планирует использовать финансирование FUIF, чтобы масштабировать программу и расширить установку газопоршневых электростанций на базе оборудования Wärtsilä.

Речь идет о развитии распределенной генерации - системы небольших локальных электростанций, позволяющих быстрее восстанавливать энергоснабжение, снижать нагрузку на централизованную энергосистему и повышать устойчивость регионов к атакам на энергетическую инфраструктуру.

Ожидается, что реализация проектов поможет:

  • усилить энергетическую безопасность регионов
  • обеспечить балансировку объединенной энергосистемы
  • поддержать работу критической инфраструктуры
  • увеличить резервные генерирующие мощности

Углубление сотрудничества с Финляндией демонстрирует готовность международных партнеров финансировать энергетические проекты в Украине даже в условиях войны.

В итоге ставка на распределенную газовую генерацию становится одним из ключевых направлений усиления энергетической устойчивости Украины. Новые проекты должны помочь реагировать на дефицит мощностей и уменьшить риски для критической инфраструктуры.

Напомним, в феврале Украина и ЕБРР начали готовить новые финансовые решения для поддержки энергетического сектора: в частности, кредит в размере 90 млн. евро для НЭК "Укрэнерго" и временное перераспределение 160 млн. евро на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона.

Автор:
Татьяна Гойденко