Западные области Украины впервые покрывают собственное потребление электроэнергии благодаря распределенной генерации

На западе Украины лидирующие области уже покрывают собственное потребление полностью или частично благодаря созданной генерации. Это беспрецедентный опыт в условиях войны, сейчас критически важный для Киева, центральных и северных регионов страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Офиса президента Виктора Никиты.

Расширенное совещание по развитию распределенной генерации состоялось при участии руководителей областных военных администраций западных областей, представителей правительства, парламентариев, энергетического сектора, бизнеса и общин, реализующих проекты ветроэлектростанций.

На повестке дня стояли вопросы подготовки к следующей зиме и развитию новых генерирующих мощностей. Руководители регионов доложили о результатах 2025 года и перспективных планах на 2026 год.

Представители НЭК "Укрэнерго" отметили, что ветровая генерация является одной из самых стабильных и устойчивых форм генерации, имеющей критическое значение для страны. Эффективная работа на местах, надежное сотрудничество регионов, общин и бизнеса считаются ключевыми для развития распределенной генерации.

Заметим, что ветропарк в Закарпатской области, начавший работу в начале 2024 года, выработал первый миллион кВт/ч электроэнергии. В рамках проекта продолжается развитие инфраструктуры и увеличение объема генерации.